Investment banking, commissioni in calo in Europa nei 9 mesi. Goldman Sachs al top

(Teleborsa) - Neisono stateper un valore di 20,9 miliardi di dollari, con un calo del 3% rispetto ai livelli dell'anno precedente, secondo dati di LSEG. Nonostante la diminuzione, si tratta del quarto totale più alto nei primi nove mesi da quando LSEG ha iniziato a registrarle nel 2000.Le commissioni di sottoscrizione suihanno totalizzato 8,1 miliardi di dollari, il 2% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sebbene in calo rispetto allo scorso anno, si tratta del secondo totale più alto nei primi nove mesi nella regione dal 2000.Le commissioni suisono aumentate del 2% a 1,7 miliardi di dollari, il totale più alto da inizio anno dal 2021, mentre le commissioni suisono diminuite dell'8%, raggiungendo il minimo biennale di 5 miliardi di dollari.Le commissioni di consulenza derivanti dacompletate sono state pari a 6,1 miliardi di dollari, in calo dell'1% rispetto allo scorso anno.Le commissioni europee hanno rappresentato il 21% del totale delle commissioni di investment banking guadagnatenei primi nove mesi del 2025, in calo rispetto al 24% di un anno fa. Il 22% di tutte le commissioni europee è stato generato nel Regno Unito, seguito da Francia (15%) e Germania (12%).hala maggior parte delle commissioni di investment banking nella regione nei primi nove mesi del 2025, per un totale di 1,47 miliardi di dollari, pari a una quota del 7% del totale delle commissioni. Seguono(1,33 miliardi di dollari, quota del 6,4%) e(1,26 miliardi di dollari, quota del 6%).