Investment banking, commissioni in calo in Europa nei 9 mesi. Goldman Sachs al top

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025
sono state generate in Europa commissioni di investment banking
per un valore di 20,9 miliardi di dollari, con un calo del 3% rispetto ai livelli dell'anno precedente, secondo dati di LSEG. Nonostante la diminuzione, si tratta del quarto totale più alto nei primi nove mesi da quando LSEG ha iniziato a registrarle nel 2000.
Le commissioni di sottoscrizione sui mercati dei capitali obbligazionari
hanno totalizzato 8,1 miliardi di dollari, il 2% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sebbene in calo rispetto allo scorso anno, si tratta del secondo totale più alto nei primi nove mesi nella regione dal 2000.
Le commissioni sui mercati dei capitali azionari
sono aumentate del 2% a 1,7 miliardi di dollari, il totale più alto da inizio anno dal 2021, mentre le commissioni sui prestiti sindacati
sono diminuite dell'8%, raggiungendo il minimo biennale di 5 miliardi di dollari.
Le commissioni di consulenza derivanti da operazioni di M&A
completate sono state pari a 6,1 miliardi di dollari, in calo dell'1% rispetto allo scorso anno.
Le commissioni europee hanno rappresentato il 21% del totale delle commissioni di investment banking guadagnate a livello globale
nei primi nove mesi del 2025, in calo rispetto al 24% di un anno fa. Il 22% di tutte le commissioni europee è stato generato nel Regno Unito, seguito da Francia (15%) e Germania (12%).Goldman Sachs
ha guadagnato
la maggior parte delle commissioni di investment banking nella regione nei primi nove mesi del 2025, per un totale di 1,47 miliardi di dollari, pari a una quota del 7% del totale delle commissioni. Seguono JPMorgan
(1,33 miliardi di dollari, quota del 6,4%) e BNP Paribas
(1,26 miliardi di dollari, quota del 6%).(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)