Mediass annuncia 4 nuove acquisizioni strategiche

Finanza
(Teleborsa) - Mediass, tra i principali operatori del brokeraggio assicurativo in Italia e parte di The Ardonagh Group, ha comunicato l’acquisizione di Value, Arco, Diass e Di Somma Consulting. L’operazione consente a Mediass di ampliare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale, arricchendo il portafoglio clienti e integrando competenze specialistiche in grado di consolidare il ruolo del gruppo tra i principali player del mercato.

Gianluca Graziani, Amministratore Delegato di Ardonagh Italia e CEO di Mediass, ha dichiarato: "L’acquisizione di queste quattro realtà rappresenta una tappa significativa nel percorso di sviluppo del nostro gruppo. L’integrazione delle rispettive competenze ci permetterà di rafforzare ulteriormente la qualità e la completezza dei servizi offerti, in linea con la strategia di crescita sostenibile di Mediass e con la visione internazionale di The Ardonagh Group".

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
