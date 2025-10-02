Mediass annuncia 4 nuove acquisizioni strategiche

(Teleborsa) -, tra i principali operatori del brokeraggio assicurativo in Italia e parte di The Ardonagh Group, ha comunicato l’acquisizione di. L’operazione consente a Mediass di ampliare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale, arricchendo ile integrandoin grado di consolidare il ruolo del gruppo tra i principali player del mercato., Amministratore Delegato di Ardonagh Italia e CEO di Mediass, ha dichiarato: "L’acquisizione di queste quattro realtà rappresenta una tappa significativa nel percorso di sviluppo del nostro gruppo. L’integrazione delle rispettive competenze ci permetterà di rafforzare ulteriormente la qualità e la completezza dei servizi offerti, in linea con la strategia di crescita sostenibile di Mediass e con la visione internazionale di The Ardonagh Group".