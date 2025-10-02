Milano 17:18
43.042 -0,09%
Nasdaq 17:18
24.821 +0,08%
Dow Jones 17:18
46.293 -0,32%
Londra 17:18
9.426 -0,21%
Francoforte 17:18
24.420 +1,27%

Oltre Impact acquisisce il 100% di Sepra

Finanza
Oltre Impact acquisisce il 100% di Sepra
(Teleborsa) - Oltre Impact SGR, società di gestione focalizzata sull’impatto sociale e ambientale, tramite la partecipata Water e il fondo Oltre III, ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Sepra, società attiva da oltre 30 anni nella commercializzazione di componenti per impianti di trattamento acque e gestione fluidi, e della sua controllata TA, specializzata nella costruzione di impianti pilota e di separazione a membrana.

L’operazione, del valore complessivo di 2,5 milioni di euro, vede il contestuale reinvestimento di 0,6 milioni da parte degli imprenditori Giancarlo Tanzi e Alessandro Pagano, che continueranno a guidare la società insieme ad Alberto Della Toffola, recentemente entrato nel Gruppo.

Il deal rappresenta un ulteriore passo nella strategia di buy-and-build avviata da Oltre Impact con l’acquisizione di Accadueo Impianti, e punta a creare un polo di eccellenza nel trattamento e riutilizzo delle acque industriali.
Condividi
```