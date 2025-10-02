Oltre Impact acquisisce il 100% di Sepra

(Teleborsa) - Oltre Impact SGR
, società di gestione focalizzata sull’impatto sociale e ambientale, tramite la partecipata Water e il fondo Oltre III, ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Sepra
, società attiva da oltre 30 anni nella commercializzazione di componenti per impianti di trattamento acque e gestione fluidi
, e della sua controllata TA, specializzata nella costruzione di impianti pilota e di separazione a membrana.
L’operazione, del valore complessivo di 2,5 milioni di euro
, vede il contestuale reinvestimento di 0,6 milioni
da parte degli imprenditori Giancarlo Tanzi e Alessandro Pagano
, che continueranno a guidare la società insieme ad Alberto Della Toffola, recentemente entrato nel Gruppo.
Il deal rappresenta un ulteriore passo nella strategia di buy-and-build avviata da Oltre Impact con l’acquisizione di Accadueo Impianti, e punta a creare un polo di eccellenza nel trattamento e riutilizzo delle acque industriali.