Oltre Impact acquisisce il 100% di Sepra

(Teleborsa) -, società di gestione focalizzata sull’impatto sociale e ambientale, tramite la partecipata Water e il fondo Oltre III, ha perfezionato, società attiva da oltre 30 anni nella commercializzazione di, e della sua controllata TA, specializzata nella costruzione di impianti pilota e di separazione a membrana.L’operazione, del, vede il contestualeda parte degli imprenditori, che continueranno a guidare la società insieme ad Alberto Della Toffola, recentemente entrato nel Gruppo.Il deal rappresenta un ulteriore passo nella strategia di buy-and-build avviata da Oltre Impact con l’acquisizione di Accadueo Impianti, e punta a creare un polo di eccellenza nel trattamento e riutilizzo delle acque industriali.