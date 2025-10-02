Pennon, Keith Haslett nominato nuovo CEO

(Teleborsa) - Il gruppo britannico Pennon
ha nominato Keith Haslett nuovo Amministratore Delegato e Direttore Esecutivo. Keith è CEO di Affinity Water da gennaio 2023 e si prevede che entrerà a far parte di Pennon nel 2026
, al termine del periodo di preavviso.
Durante il suo mandato in Affinity, Keith ha apportato miglioramenti significativi alle performance aziendali e ai risultati per i clienti. Prima di Affinity, Keith ha ricoperto ruoli dirigenziali senior presso Northumbrian Water Group e United Utilities, dove ha guidato operazioni su larga scala nel settore idrico e delle acque reflue, supervisionando portafogli di asset multimiliardari e complessi programmi di investimento.
Durante il suo periodo in United Utilities, l'azienda ha raggiunto prestazioni ambientali di alto livello, ha integrato la gestione degli asset basata sui dati e ha trasformato le strutture operative.
Il titolo Pennon
sulla piazza di Londra mostra una flessione dello 0,26%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 250
, su base settimanale, si nota che Pennon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,58%, rispetto a +1,89% del FTSE 250
).
Lo status tecnico di Pennon
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,723 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,637. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,809.