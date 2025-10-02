Pennon, Keith Haslett nominato nuovo CEO

Pennon

(Teleborsa) - Il gruppo britannicoha nominato Keith Haslett nuovo Amministratore Delegato e Direttore Esecutivo. Keith è CEO di Affinity Water da gennaio 2023 e si prevede che, al termine del periodo di preavviso.Durante il suo mandato in Affinity, Keith ha apportato miglioramenti significativi alle performance aziendali e ai risultati per i clienti. Prima di Affinity, Keith ha ricoperto ruoli dirigenziali senior presso Northumbrian Water Group e United Utilities, dove ha guidato operazioni su larga scala nel settore idrico e delle acque reflue, supervisionando portafogli di asset multimiliardari e complessi programmi di investimento.Durante il suo periodo in United Utilities, l'azienda ha raggiunto prestazioni ambientali di alto livello, ha integrato la gestione degli asset basata sui dati e ha trasformato le strutture operative.Il titolosulla piazza di Londra mostra una flessione dello 0,26%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,58%, rispetto a +1,89% del).Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,723 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,637. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,809.