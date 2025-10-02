Milano 12:25
43.203 +0,29%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 12:25
9.454 +0,07%
Francoforte 12:25
24.421 +1,27%

Piazza Affari piatta. Europa in buon rialzo

A Milano ancora in rally Stellantis. Bene Fincantieri con Mediobanca che alza il target price del 35%.

(Teleborsa) - Seduta con forti guadagni per le borse del Vecchio Continente. Resta indietro invece la piazza di Milano, che scambia sui livelli della seduta precedente.

Corre ancora Stellantis che, incassata la fiducia dopo i dati sulle immatricolazioni in Italia a settembre con una crescita tre volte superiore a quella del mercato, sta beneficiando anche della decisione di Banca Akros di alzare il rating da "accumulate" a "buy", portando il target price da 9,5 a 10,5 euro.

Tra le MidCap spicca la performance di Fincantieri (+5,88%) dopo che Mediobanca Research ha aumentato il target price da 20 a 27 euro (rating outperform), vista la solida posizione del gruppo cantieristico nel cogliere l'eccezionale crescita della domanda globale nel settore navale –, in particolare nel settore della difesa e underwater – e alle attese sul nuovo piano industriale 2025-2030 che dovrebbe evidenziare un significativo incremento degli obiettivi finanziari rispetto al precedente.

Sul fronte macroeconomico, ad agosto il numero di occupati in Italia, pari a 24 milioni 170mila, è in calo rispetto al mese precedente. Lo rileva l'ISTAT, aggiungendo che diminuiscono i dipendenti permanenti (16 milioni 432mila) e i dipendenti a termine (2 milioni 516mila) mentre crescono gli autonomi (5 milioni 223mila).

Sempre sul fronte del lavoro, nell'Unione Europea il tasso di disoccupazione ad agosto sale al 6,3%, in aumento rispetto al precedente +6,2% (la previsione era +6,2%).

L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,28%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%.

Sale molto lo spread, raggiungendo +96 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,59%.

Tra i listini europei buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dell'1,23%, senza slancio Londra, che negozia con un 0%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell'1,03%.

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 45.750 punti.

Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,7%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star (+0,83%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+6,41%), Moncler (+2,63%), Ferrari (+2,37%) e STMicroelectronics (+2,16%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediobanca, che continua la seduta con -1,94%.

Scivola Unicredit, con un netto svantaggio dell'1,65%.

Deludente Tenaris, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Banca MPS, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Pharmanutra (+12,64%), Fincantieri (+7,24%), Piaggio (+3,49%) e Ferragamo (+3,19%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces, che continua la seduta con -2,78%.

In rosso IREN, che evidenzia un deciso ribasso del 2,20%.

Discesa modesta per Acea, che cede un piccolo -1,43%.

Pensosa Rai Way, con un calo frazionale dell'1,31%.
