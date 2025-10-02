Piazza Affari piatta. Europa in buon rialzo

(Teleborsa) - Seduta con forti guadagni per le borse del Vecchio Continente
. Resta indietro invece la piazza di Milano, che scambia sui livelli della seduta precedente.
Corre ancora Stellantis
che, incassata la fiducia dopo i dati sulle immatricolazioni
in Italia a settembre con una crescita tre volte superiore a quella del mercato, sta beneficiando anche della decisione di Banca Akros
di alzare il rating
da "accumulate" a "buy", portando il target price
da 9,5 a 10,5 euro.
Tra le MidCap spicca la performance di Fincantieri
(+5,88%) dopo che Mediobanca Research ha aumentato
il target price
da 20 a 27 euro (rating outperform), vista la solida posizione del gruppo cantieristico nel cogliere l'eccezionale crescita della domanda globale nel settore navale –, in particolare nel settore della difesa e underwater – e alle attese sul nuovo piano industriale 2025-2030 che dovrebbe evidenziare un significativo incremento degli obiettivi finanziari rispetto al precedente.
Sul fronte macroeconomico, ad agosto il numero di occupati
in Italia, pari a 24 milioni 170mila, è in calo
rispetto al mese precedente. Lo rileva l'ISTAT
, aggiungendo che diminuiscono i dipendenti permanenti (16 milioni 432mila) e i dipendenti a termine (2 milioni 516mila) mentre crescono gli autonomi (5 milioni 223mila).
Sempre sul fronte del lavoro, nell'Unione Europea il tasso di disoccupazione
ad agosto sale al 6,3%, in aumento rispetto al precedente +6,2% (la previsione era +6,2%).
L'Euro / Dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,28%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +96 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,59%. Tra i listini europei
buoni spunti su Francoforte
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,23%, senza slancio Londra
, che negozia con un 0%, e ben impostata Parigi
, che mostra un incremento dell'1,03%.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 45.750 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,7%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star
(+0,83%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Stellantis
(+6,41%), Moncler
(+2,63%), Ferrari
(+2,37%) e STMicroelectronics
(+2,16%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediobanca
, che continua la seduta con -1,94%.
Scivola Unicredit
, con un netto svantaggio dell'1,65%.
Deludente Tenaris
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Banca MPS
, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Pharmanutra
(+12,64%), Fincantieri
(+7,24%), Piaggio
(+3,49%) e Ferragamo
(+3,19%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces
, che continua la seduta con -2,78%.
In rosso IREN
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,20%.
Discesa modesta per Acea
, che cede un piccolo -1,43%.
Pensosa Rai Way
, con un calo frazionale dell'1,31%.