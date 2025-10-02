Redelfi, confermato aggiornamento del Piano Industriale 2023-2026

(Teleborsa) - Redelfi
, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, – ha fatto sapere che, a seguito dello svolgimento della prima asta MACSE
, si confermano le assunzioni del Piano Industriale 2023-2026
.
In particolare l'azienda ha sottolineato che il Premio MACSE, espresso in MWh/anno, rappresenta il corrispettivo
riconosciuto al cliente di Redelfi in caso di aggiudicazione dell’asta e che i ricavi del Gruppo Redelfi assunti all’interno del Piano Industriale sono basati su una tariffa euro/MWp, coerenti con lo scenario
attuale di mercato
nonostante il Premio MACSE sia risultato inferiore al premio di riserva comunicato da ARERA.
Redelfi ha poi ricordato che la strategia commerciale
della Società si articola da tempo su un approccio di diversificazione del portfolio che potrà garantire al cliente finale una combinazione di ricavi, sia da asta MACSE, sia dalla vendita di energia tramite spot market.
Redelfi si riserva di aggiornare le stime in rialzo del Piano Industriale 2023-2026, a seguito del perfezionamento di nuovi accordi
industriali.