Redelfi, confermato aggiornamento del Piano Industriale 2023-2026

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, – ha fatto sapere che, a seguito dello svolgimento della, si confermano le assunzioni delIn particolare l'azienda ha sottolineato che il Premio MACSE, espresso in MWh/anno, rappresenta ilriconosciuto al cliente di Redelfi in caso di aggiudicazione dell’asta e che i ricavi del Gruppo Redelfi assunti all’interno del Piano Industriale sono basati su una tariffa euro/MWp, coerenti con loattuale dinonostante il Premio MACSE sia risultato inferiore al premio di riserva comunicato da ARERA.Redelfi ha poi ricordato che ladella Società si articola da tempo su un approccio di diversificazione del portfolio che potrà garantire al cliente finale una combinazione di ricavi, sia da asta MACSE, sia dalla vendita di energia tramite spot market.Redelfi si riserva di aggiornare le stime in rialzo del Piano Industriale 2023-2026, a seguito del perfezionamento diindustriali.