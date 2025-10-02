Snam, rinnovato il programma di finanziamento obbligazionario EMTN

Snam

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha, avviato nel 2012. I titoli emessi potranno essere quotati su mercati regolamentati e non.In questo contesto, il Consiglio ha deliberato l'emissione,, di uno o più prestiti obbligazionari, per un, incrementato dell'ammontare corrispondente alle obbligazioni eventualmente rimborsate nel corso dello stesso periodo. Tali obbligazioni saranno collocate presso investitori istituzionali. In ogni caso, il valore nominale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi in circolazione non potrà superare il limite massimo di 15 miliardi di euro.I proventi dalle emissioni obbligazionarie potranno essere destinati sia alle generali attività aziendali, anche legate a obiettivi di sostenibilità attraverso, sia per finanziare progetti specifici attraverso, contribuendo all'obiettivo della Società di raggiungere il 90% di finanza sostenibile entro il 2029., nell'ambito del Programma EMTN, sono stati emessi prestiti obbligazionari per circa