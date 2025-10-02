Milano 15:21
USA, Challenger licenziamenti in settembre

USA, Challenger licenziamenti in settembre pari a 54,06K unità, in calo rispetto al precedente 85,98K unità.

