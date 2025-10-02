Milano
15:21
43.192
+0,26%
Nasdaq
1-ott
24.801
0,00%
Dow Jones
1-ott
46.441
+0,09%
Londra
15:21
9.444
-0,03%
Francoforte
15:21
24.474
+1,49%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 15.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Challenger licenziamenti in settembre
USA, Challenger licenziamenti in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 ottobre 2025 - 13.35
USA,
Challenger licenziamenti in settembre pari a 54,06K unità
, in calo rispetto al precedente 85,98K unità.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Challenger licenziamenti USA in agosto
USA, licenziamenti Challenger in calo a settembre: totale YTD più alto dal 2020
Appuntamenti macroeconomici del 4 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 2 ottobre 2025
Altre notizie
USA, licenziamenti in aumento ad agosto guidati da aziende farmaceutiche e finanziarie
Yoox, sindacati: ancora nessun passo avanti, sciopero il 17 settembre
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 29 settembre 2025
USA, Indice NAHB in settembre
PMI manifatturiero USA in settembre
PMI Chicago USA in settembre
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto