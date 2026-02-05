Chiusura mista a Wall Street con vendite sul tech per timori su società software

Dow Jones

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,53%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,51%, chiudendo a 6.883 punti. In forte calo il(-1,77%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,51%). Idai timori di una rivoluzione dell'intelligenza artificiale nel settore.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+2,25%),(+1,80%) e(+1,22%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,90%),(-1,67%) e(-1,16%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,15%),(+5,40%),(+5,21%) e(+2,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,41%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,91%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,74%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,36%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,89%),(+8,15%),(+5,57%) e(+5,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -17,31%. Sensibili perdite per, in calo del 16,12%. In apnea, che arretra dell'11,63%. Tonfo di, che mostra una caduta del 9,55%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 35,55K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 209K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)14:30: Variazione occupati (atteso 67K unità; preced. 50K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 56,4 punti)14:30: Prezzi import, mensile (preced. 0,4%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,5%).