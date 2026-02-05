Milano 9:35
46.632 -0,01%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:35
10.378 -0,23%
24.581 -0,09%

Chiusura mista a Wall Street con vendite sul tech per timori su società software

Finanza
Chiusura mista a Wall Street con vendite sul tech per timori su società software
(Teleborsa) - Chiusura mista per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,53%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l'S&P-500, che ha perso lo 0,51%, chiudendo a 6.883 punti. In forte calo il Nasdaq 100 (-1,77%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'S&P 100 (-0,51%). I titoli del software sono stati duramente colpiti dai timori di una rivoluzione dell'intelligenza artificiale nel settore.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,25%), materiali (+1,80%) e sanitario (+1,22%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-1,90%), telecomunicazioni (-1,67%) e beni di consumo secondari (-1,16%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Amgen (+8,15%), Nike (+5,40%), 3M (+5,21%) e Walt Disney (+2,71%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia, che ha archiviato la seduta a -3,41%. Vendite su United Health, che registra un ribasso del 2,91%. Seduta negativa per Goldman Sachs, che mostra una perdita del 2,74%. Sotto pressione Amazon, che accusa un calo del 2,36%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Old Dominion Freight Line (+9,89%), Amgen (+8,15%), Workday (+5,57%) e Charter Communications (+5,36%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Advanced Micro Devices, che ha terminato le contrattazioni a -17,31%. Sensibili perdite per AppLovin, in calo del 16,12%. In apnea Palantir Technologies, che arretra dell'11,63%. Tonfo di Micron Technology, che mostra una caduta del 9,55%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Giovedì 05/02/2026
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 35,55K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 209K unità)

Venerdì 06/02/2026
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 67K unità; preced. 50K unità)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 56,4 punti)

Martedì 10/02/2026
14:30 USA: Prezzi import, mensile (preced. 0,4%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 0,5%).
Condividi
```