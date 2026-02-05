Chiusura mista a Wall Street con vendite sul tech per timori su società software

(Teleborsa) - Chiusura mista per la Borsa di New York
, che mostra sul Dow Jones
un rialzo dello 0,53%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l'S&P-500
, che ha perso lo 0,51%, chiudendo a 6.883 punti. In forte calo il Nasdaq 100
(-1,77%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,51%). I titoli del software sono stati duramente colpiti
dai timori di una rivoluzione dell'intelligenza artificiale nel settore.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia
(+2,25%), materiali
(+1,80%) e sanitario
(+1,22%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti informatica
(-1,90%), telecomunicazioni
(-1,67%) e beni di consumo secondari
(-1,16%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Amgen
(+8,15%), Nike
(+5,40%), 3M
(+5,21%) e Walt Disney
(+2,71%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia
, che ha archiviato la seduta a -3,41%. Vendite su United Health
, che registra un ribasso del 2,91%. Seduta negativa per Goldman Sachs
, che mostra una perdita del 2,74%. Sotto pressione Amazon
, che accusa un calo del 2,36%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Old Dominion Freight Line
(+9,89%), Amgen
(+8,15%), Workday
(+5,57%) e Charter Communications
(+5,36%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Advanced Micro Devices
, che ha terminato le contrattazioni a -17,31%. Sensibili perdite per AppLovin
, in calo del 16,12%. In apnea Palantir Technologies
, che arretra dell'11,63%. Tonfo di Micron Technology
, che mostra una caduta del 9,55%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Giovedì 05/02/2026
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 35,55K unità)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 209K unità) Venerdì 06/02/2026
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 67K unità; preced. 50K unità)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 56,4 punti) Martedì 10/02/2026
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (preced. 0,4%)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (preced. 0,5%).