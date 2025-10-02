Milano 17:19
43.047 -0,08%
Nasdaq 17:19
24.821 +0,08%
Dow Jones 17:19
46.294 -0,32%
Londra 17:19
9.426 -0,22%
Francoforte 17:19
24.423 +1,28%

USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 26 settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 26 settembre
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 26 settembre su base settimanale (WoW) 53 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente 75 Mld piedi cubi (la previsione era 66 Mld piedi cubi).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```