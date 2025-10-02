Volotea, nuova iniezione di 10 milioni di euro in attesa di chiudere un 2025 record

(Teleborsa) - Dopo un 2024 già da record,si prepara a chiudere anche il 2025 con i migliori risultati finanziari di sempre. La compagnia aerea a basso costo spagnola stima, per l'anno in corso,per circa 840 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al 2024 (810 milioni), e unsuperiore ai 190 milioni di euro, con un incremento del 29% rispetto ai 147,2 milioni dell'anno precedente. Il margine operativo lordo è previsto tra il 22% e il 24%, circa cinque punti percentuali in più. In forte crescita anche l', previsto tra i 70 e gli 80 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 33,5 milioni di euro del 2024 (+116%), con un margine EBIT tra l'8,5 e il 9%, superiore di oltre 4,5 punti percentuali rispetto allo scorso anno.La compagnia ha compiuto un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di rafforzamento del capitale avviato nel 2024, con unada parte degli azionisti attuali: il management team guidato dal CEO e fondatore Carlos Munoz, Aegean Airlines e il fondo americano PAR Capital. Questa nuova tranche si aggiunge ai 46 milioni già raccolti nel 2024, per un totale, ad oggi, di 56 milioni di euro. Sebbene per questa seconda fase fosse prevista un'iniezione di circa 50 milioni, la solida prospettiva per il 2025 ha permesso di limitare l'investimento a soli 10 milioni."Abbiamo, pari a circa il 5%, per migliorare la redditività di 4-5 punti percentuali - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e CEO - Anche per il 2026, le prospettive restano positive, con trend di mercato solidi e numerose opportunità, con una crescita attesa superiore al 10%, condizionata unicamente dalla disponibilità di aeromobili".Sul piano operativo, Volotea prevede di chiudere il 2025 con, con una crescita di circa il 10%. Entro fine anno, la compagnia ha previsto oltre 420 rotte - più della metà operate in esclusiva - e trasporterà quasi 11,5 milioni di passeggeri su circa 75.000 voli, consolidando ulteriormente la propria posizione nel settore.