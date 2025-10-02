WIIT, rendimento delle obbligazioni in emissione al 4,375% annuo

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha comunicato che il tasso di interesse del prestito obbligazionario non convertibile (unrated, non subordinato e non garantito) da 150 milioni di euro sarà pari al 4,375% annuo. Sulla base del tasso di interesse e tenuto conto del prezzo di emissione alla pari, il. Tale rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione delle obbligazioni e non è un'indicazione del rendimento futuro.saranno pari al 102,188% del valore nominale per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2027 e il 15 ottobre 2028 (inclusi), al 101,094% del valore nominale per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2028 e il 15 ottobre 2029 (inclusi) e al 100% del valore nominale per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2029 e il 15 ottobre 2030 (inclusi).L'offerta avrà2025 alle ore 9:00 (CET) e2025 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica.agisce quale Placement Agent e Joh. Berenberg, Gossler e Banca Finint quali Co-Lead Manager. Berenberg e` stata nominata Co-Lead Manager esclusivamente ai fini dell'offerta delle obbligazioni a investitori istituzionali al di fuori dell'Italia.