Almawave, Alantra: prezzo OPA non riflette potenziale di crescita e recenti investimenti

(Teleborsa) - L'offerta
promossa da Almaviva valorizza Almawave
a 2,5x EV/Sales25 e 21,3x EV/EBIT25
, sostanzialmente in linea rispetto rispettivamente a 2,5x e 21,5x della mediana dei peer internazionali e italiani. Lo fanno notare gli analisti di Alantra
, dopo che ieri sera la controllante ha annunciato
un'offerta pubblica di acquisto (OPA) a 4,3 euro per azione con l'obiettivo di delistare la società dall'EGM. L'operazione sarà finanziata interamente tramite la liquidità di Almaviva.
Almaviva, che controlla già il 69,5% del capitale di Almawave, ha lanciato l'offerta su 9,14 milioni di azioni, pari al restante 30,5% del flottante. Il prezzo di offerta incorpora un premio del 37,4% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di 3,13 euro (1 ottobre 2025) e tra il 38% e il 43% su 1/3/6/12 mesi. L'esborso massimo dell'offerta ammonta a 39 milioni di euro, in caso di piena accettazione. L'offerta valuta il 100% di Almawave a 129 milioni di euro
.
Alantra evidenzia che il prezzo di offerta è leggermente superiore al prezzo di IPO
di Almawave di 4,25 euro dell'11 marzo 2021 e leggermente inferiore al suo target price
di 5 euro per azione (sconto del 14%). Da inizio anno, il titolo Almawave è in rialzo del 7,3%, è rimasto sostanzialmente invariato nei periodi 1/3/6 mesi e ha registrato un calo del 21% a 1 anno.
Gli analisti ritengono che il prezzo di offerta "non rifletta appieno il potenziale di crescita
a lungo termine di Almawave né i benefici dei recenti significativi investimenti, tra cui lo sviluppo della piattaforma open source proprietaria LLM del gruppo, Velvet - si legge in una nota - Tuttavia, con il 20,5% del capitale sociale richiesto per raggiungere la soglia del 90% necessaria per innescare uno squeeze-out, il margine di manovra degli investitori non sembra particolarmente significativo. Questo è ulteriormente limitato dal premio del 37,4% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura, che lascia poco spazio a un'offerta concorrente sostanzialmente superiore
".