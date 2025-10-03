Bankitalia, l'euro-coin si mantiene stabile a settembre

(Teleborsa) - A2025 l'indicesi è collocato su un(0,48 da 0,47 in agosto). Lo comunica la Banca d'Italia, spiegando che l'indicatore ha beneficiato dei segnali di tenuta dell'attività manifatturiera, mentre è stato frenato dalla cautela nella spesa dei consumatori.L'euro-coin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una stima sintetica del, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).