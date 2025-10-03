Milano 9:45
Bankitalia, l'euro-coin si mantiene stabile a settembre

(Teleborsa) - A settembre 2025 l'indice euro-coin si è collocato su un livello analogo a quello del mese precedente (0,48 da 0,47 in agosto). Lo comunica la Banca d'Italia, spiegando che l'indicatore ha beneficiato dei segnali di tenuta dell'attività manifatturiera, mentre è stato frenato dalla cautela nella spesa dei consumatori.

L'euro-coin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).
