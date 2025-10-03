Bankitalia, l'euro-coin si mantiene stabile a settembre

(Teleborsa) - A settembre
2025 l'indice euro-coin
si è collocato su un livello analogo a quello del mese precedente
(0,48 da 0,47 in agosto). Lo comunica la Banca d'Italia, spiegando che l'indicatore ha beneficiato dei segnali di tenuta dell'attività manifatturiera, mentre è stato frenato dalla cautela nella spesa dei consumatori.
L'euro-coin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro
, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).