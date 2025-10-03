Milano 2-ott
43.078 0,00%
Nasdaq 2-ott
24.893 +0,37%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 2-ott
9.428 0,00%
Francoforte 2-ott
24.423 0,00%

Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,44% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 45.584,54 punti

In breve, Finanza
Tokyo lievita dell'1,44% alle 04:50 e scambia in utile a 45.584,54 punti.
