Milano 9:46
43.330 +0,58%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:46
9.464 +0,39%
24.477 +0,22%

Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo dell'1,86% alle 08:20

In breve, Finanza
Tokyo mostra una performance dell'1,86% alle 08:20 e tratta a 45.771,84 punti.
