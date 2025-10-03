Dedem, Rizzi: nel semestre migliora la marginalità, quotazione accelera il nostro piano di crescita





(Teleborsa) - "La performance del primo semestre 2025 ci ha soddisfatto. Abbiamo dato un importante efficientamento al mix dei ricavi, come avevamo già annunciato durante la fase di roadshow, orientato all'e quindi alla, alla", commenta, Amministratore Delegato Dedem, in un'intervista rilasciata a Teleborsa.Guardando ai numeri, "siamo passati da 59 milioni a 51 solo per questo riorientamento di mix, ma con un EBITDA in crescita di circa 200 mila euro rispetto al periodo precedente. È cresciuto anche l'utile di circa 100 mila euro, e abbiamo registrato una riduzione del debito per più o meno due milioni". Inoltre, "abbiamo fatto, che è stata pari a 9,6 milioni, quindi con un free cash flow di 2 milioni" precisa l'Ad che evidenzia come si sia trattato quindi di un "semestre sicuramente interessante".Dedem ha fatto il suolo scorso 24 luglio. "La quotazione è stata sicuramente une ci ha permesso di. L'abbiamo sempre vista soprattutto come un', oltre che finanziaria", spiega il manager, che aggiunge "Questo ci consente di aumentare in maniera consistente l'della nostra soluzione offline to online, sia nel mondo Leisure che nel mondo Photobooth. Ovviamente questo va di pari passo con quelli che sono tutti i. Metto in evidenza questo perché nel ciclo di investimento, che è proprio del nostro business, ha dei tempi di attraversamento e quindi il percorso per poterlo accelerare fin da subito permetterà di vedere".Dedem ha recentemente completato le acquisizioni di Wappy Livorno, Wappy Brianza e Wappy Siracusa e Imaginaction che consentono al gruppo di. In questo senso, procede l'Ad, "le sinergie sono importanti, soprattutto quelle di matrice commerciale, perché con questi nuovi format andiamo a, dalla prima infanzia al mondo dei teenager in maniera molto più importante"."Non esistono a livello di offering a livello mondiale soluzioni diverse da quelle che adesso il gruppo Dedem è in grado di offrire. Questo diventa quindi fondamentale perché. È evidente che sono realtà che vanno integrate all'interno del nostro modello di business a tutto tondo. Contiamo neie quindi di poterne beneficiare appieno già con quello che abbiamo oggi in termini di offerta commerciale", conclude Rizzi.