Eventi e scadenze del 3 ottobre 2025

Venerdì 03/10/2025

(Teleborsa) -- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- MEET Digital Culture Center, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori- OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft)- Domus de Maria (Cagliari) - 21° edizione dell'annuale convention di Confartigianato con focus su "Le sfide per il futuro sostenibile delle imprese". Interverranno, tra gli altri, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente della Commissione Attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli e il Presidente di ARERA Stefano Besseghini- Ita-coin17:00 -- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la Casa del Made in Italy di Padova- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività