Manovra, Giorgetti: "Debito ostacolo allo sviluppo, gradualità su spesa Difesa"

(Teleborsa) - "Pur essendo l’Italia un Paese con una molteplicità indiscutibile di inestimabili risorse – dalla diversificazione produttiva, all’eccellenza qualitativa del Made in Italy, all’elevata ricchezza delle famiglie – un livello così elevato del rapporto debito/Pil (…) costituisce un ostacolo allo sviluppo futuro del Paese e all’equità intergenerazionale". Lo scrive il ministro dell’Economia,, nella premessa alapprovato ieri dal Consiglio dei ministri.Secondo il titolare del Tesoro, il problema va affrontato "per liberarenon solo per far fronte a eventuali nuovi shock in futuro, ma anche per rendere possibile il finanziamento di nuove priorità di".Sul, Giorgetti sottolinea che "con la manovra si darà luogo a una ricomposizione del prelievo fiscale, riducendo l’incidenza del carico sui redditi da lavoro, e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del". Allo stesso tempo, saranno previste "specifiche misure volte a stimolare gli investimenti delle imprese e a garantire la competitività". Il ministro richiama poi la questione della spesa per la Difesa, che "dovrà essere graduale, anche per non spiazzare altre componenti". Le pressioni sui conti, scrive, "sono attualmente numerose: tra queste la, destinataria di rilevanti risorse. Si pensi poi alla necessità di aumentare la capacità di difesa a livello europeo".Sul possibile ricorso allo strumento finanziario europeo, Giorgetti precisa che l’Italia "ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti (…) prima di decidere se avvalersi della clausola di salvaguardia nazionale". In ogni caso, l’incremento delle risorse militari "dovrà essere graduale, onde garantire una coerenza con lo sviluppo dell’offerta nazionale e non spiazzare altrecon un impatto significativo sulla crescita potenziale del Paese e sul benessere dei cittadini".Quanto all’andamento dell’economia, il ministro evidenzia che "leper la seconda parte dell’anno, alla luce degli indicatori ad oggi disponibili, restano moderatamente positive; ciononostante, per motivi prudenziali (…) la crescita per l’intero 2025 è stimata pari a quella acquisita".Giorgetti richiama infine il valore della, definendola "condizione essenziale per garantire la resilienza dell’economia di fronte a eventuali shock e per mettere in campo azioni di ampio respiro in grado di favorire una riduzione nel medio periodo dell’elevato debito pubblico del Paese". Il Governo, conclude, "conferma il suo impegno a proseguire lungo un sentiero che permetta di conciliare glicon la, massimizzando efficacia, selettività e tempestività delle misure".