MPS, Delfin al 17,53% dopo Mediobanca. Caltagirone al 10,2% e MEF al 4,8%

(Teleborsa) - Si aggiorna il libro soci dia seguito del pagamento del corrispettivo dovuto all'esito della riapertura dei termini dell'OPAS su, con le adesioni arrivate all'86,34% del capitale.resta il primo azionista di Rocca Salimbeni con il 17,533% delle quote. Seguonoal 10,262% delle azioni, ilal 4,863%, mentreha il 3,741% e Giorgio Girondi il 2,850%.Le cifre aggiornate sono state pubblicate dalla Consob, nella sezione partecipazioni rilevanti, e fanno riferimento al 29 settembre, data in cui è stato saldato il corrispettivo dopo la riapertura dei termini dell'offerta di Siena su Piazzetta Cuccia.