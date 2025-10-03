Milano 16:53
MPS, Delfin al 17,53% dopo Mediobanca. Caltagirone al 10,2% e MEF al 4,8%

(Teleborsa) - Si aggiorna il libro soci di MPS a seguito del pagamento del corrispettivo dovuto all'esito della riapertura dei termini dell'OPAS su Mediobanca, con le adesioni arrivate all'86,34% del capitale.

Delfin resta il primo azionista di Rocca Salimbeni con il 17,533% delle quote. Seguono Francesco Gaetano Caltagirone al 10,262% delle azioni, il MEF al 4,863%, mentre Banco BPM ha il 3,741% e Giorgio Girondi il 2,850%.

Le cifre aggiornate sono state pubblicate dalla Consob, nella sezione partecipazioni rilevanti, e fanno riferimento al 29 settembre, data in cui è stato saldato il corrispettivo dopo la riapertura dei termini dell'offerta di Siena su Piazzetta Cuccia.
