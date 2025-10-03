Piccoli passi per Piazza Affari, cauta Eurolandia

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre il resto dell'Europa è contrastato. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l', con lo shutdown negli Stati Uniti e l'impasse politica a Washington che non mostrano segni di una soluzione nel breve.Lo shutdown ha bloccato la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di settembre. Gli analisti prevedevano la creazione di 51.000 posti di lavoro, dopo i 22.000 di agosto, e una disoccupazione stabile al 4,3%. Intanto il segretario al Tesoro Scott Bessent ha avvertito in un'intervista alla CNBC che questa chiusura potrebbe danneggiare l'economia più di quelle passate.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.886,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,87%, a 61,01 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.resta vicino alla parità(-0,18%), resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,67%.avanza dello 0,31%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,42%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 45.920 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,30%),(+2,57%),(+2,31%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,14%.Tentenna, che cede l'1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,88%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%.Tra i(+7,37%),(+6,35%),(+4,56%) e(+4,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,96%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.