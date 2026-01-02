La prima seduta del 2026 parte in leggero rialzo per i mercati azionari europei

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo aver concluso un solido 2025. L'indice azionario blue chip italiano FTSE MIB ha chiuso il 2025 in rialzo del 31,5%, rappresentando il secondo mercato europeo con la maggiore crescita dopo l'IBEX spagnolo.Il trading è comunque contenuto per il clima ancora festivo, con gli. Durante il periodo natalizio, i mercati si sono concentrati sugli sviluppi geopolitici e sui verbali del FOMC pubblicati il ??giorno prima di Capodanno. Per il resto, i mercati sono rimasti relativamente calmi in vista dei dati critici sugli Stati Uniti e sull'area euro, che saranno pubblicati nei prossimi giorni.di dicembre non hanno offerto grandi sorprese e le opinioni dei partecipanti sono rimaste divise sulle prospettive dei tassi di interesse. Semmai, il tono è stato leggermente accomodante, dato che la discussione sui rischi si è concentrata principalmente sui rischi al ribasso per il mercato del lavoro.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,175. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo dell'1,63%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,52%.Balza in alto lo, posizionandosi a +73 punti base, con un incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,55%.è stabile, riportando un moderato +0,11%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 47.817 punti. In moderato rialzo il(+0,23%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,22%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,55%),(+1,92%),(+1,75%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,85%.Tra i(+2,79%),(+2,56%),(+1,30%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,11%. Tentenna, che cede lo 0,86%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.