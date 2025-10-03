Tech Week, Bezos: AI è una bolla industriale, ma può portare benefici

Amazon

(Teleborsa) - "Questa dell’è una sorta di, diversa dalle bolle finanziarie. Le bolle industriali non sono affatto così dannose: possono perfino rivelarsi positive, perché quando la polvere si posa e si vede chi sono i vincitori, la società beneficia di quelle invenzioni". Lo ha detto, fondatore di, allain corso a Torino, parlando sul palco con John Elkann.Secondo Bezos, l’entusiasmo attuale intorno all’intelligenza artificiale ha effetti diretti sull’: "Quando le persone si entusiasmano molto – come sta accadendo oggi con l’intelligenza artificiale – ogni esperimento trova finanziamenti, ogni azienda trova finanziamenti: sia le buone idee, che quelle cattive. E, in mezzo a questo entusiasmo, per gli investitori diventa difficile distinguere le une dalle altre. Probabilmente è ciò che sta accadendo anche oggi".Nonostante i rischi legati all’euforia del settore, il fondatore di Amazon sottolinea che la portata dell’resta indiscutibile: "Ma questo non significa che quello che vediamo non sia reale: l’AI è reale e cambierà ogni settore. Di solito gli investitori non affidano a un team di sei persone un paio di miliardi di dollari senza un prodotto. È raro. Eppure oggi accade".Bezos ha inoltre affrontato il tema del, spesso percepito come eccessivamente regolamentato, ribaltando la prospettiva: "In Europa ci sono tante regole, ma ci sono dappertutto, quello che ci vuole è la mentalità imprenditoriale e l’Europa ne ha tanta".Alla platea di Torino, l’imprenditore ha voluto infine lanciare un messaggio di fiducia rivolto alle: "Gli imprenditori devono essere ottimisti e accettare sfide difficili. Il mondo è in rapido cambiamento, non c’è momento migliore per essere imprenditori".