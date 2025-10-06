Ares Management acquisisce da EDPR il 49% in un portafoglio di asset rinnovabili negli Usa

(Teleborsa) - Ares Management Corporation
, società attiva a livello mondiale nella gestione di investimenti alternativi, ha annunciato lunedì che un fondo gestito dalla strategia Ares Infrastructure Opportunities (il "fondo Ares") ha acquisito una partecipazione del 49% in un portafoglio di asset da EDP Renováveis
("EDPR"), attivo nello sviluppo, nella proprietà e nella gestione di infrastrutture per le energie rinnovabili. Il valore aziendale totale stimato per il 100%
del portafoglio ammonta a circa 2,9 miliardi di dollari
.
L'operazione comprende un portafoglio diversificato di 10 asset per una capacità complessiva di 1.632 MW, di cui 1.030 MW di energia solare, 402 MW di energia eolica e 200 MW di capacità di accumulo
, distribuiti su quattro mercati energetici statunitensi. Tutti i progetti sono coperti da contratti di acquisto di energia a lungo termine
(PPA), con una durata media residua dei contratti di 18 anni.
Questa operazione rafforza notevolmente il portafoglio di Ares Infrastructure Opportunities di importanti asset nel settore delle energie rinnovabili e porta la capacità totale degli asset di generazione di energia in cui il fondo Ares ha acquisito interessi per circa 5,7 GW in 11 stati e cinque mercati energetici da settembre 2024
.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )