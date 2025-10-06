Aston Martin, giornata da dimenticare per il titolo dopo taglio outlook 2025

(Teleborsa) - Tonfo alla Borsa di Londra
per il titolo Aston Martin
, con ribassi fino al 10%, dopo che la nota casa automobilistica britannica ha emesso un nuovo profit warning
a causa delle difficili prospettive del settore, con una domanda inferiore alle aspettative in Nord America e Asia-Pacifico, e in scia alle incertezze sui dazi Usa.
Il Gruppo ha consegnato circa 1.430 unità all'ingrosso
nel terzo trimestre del 2025, al di sotto delle precedenti previsioni di un valore sostanzialmente simile a quello dell'anno precedente (terzo trimestre 2024: 1.641). I volumi al dettaglio del terzo trimestre 2025 sono stati in linea con quelli all'ingrosso.
L'azienda ha dichiarato che la sua perdita annuale supererà ora i 110 milioni di sterline
, in netto peggioramento rispetto a luglio, e di prevedere che i suoi volumi di vendita totali nel 2025 diminuiranno di una percentuale "mid-to-high single digit"
rispetto alle 6.030 unità consegnate dell'anno scorso.
Aston Martin ha inoltre affermato di non prevedere più un free cash flow positivo
nella seconda metà dell'anno e ha avviato una revisione immediata dei costi e investimenti futuri
. Ciò includerà anche una revisione del piano del futuro ciclo di produzione in risposta alle dinamiche di mercato e normative. Si prevede che ciò comporterà minori investimenti in ingegneria e sviluppo rispetto a quanto precedentemente previsto (dall'esercizio 2025 all'esercizio 2029: circa 2 miliardi di sterline).
Il Gruppo prevede che la redditività e la generazione di flussi di cassa nell'esercizio 2026 miglioreranno significativamente
rispetto all'esercizio 2025.
"Il contesto macroeconomico globale
che il settore si trova ad affrontare rimane difficile
", ha dichiarato il gruppo automobilistico in un comunicato stampa. "Ciò include le incertezze sull'impatto economico dei dazi statunitensi
, le modifiche alle tasse sulle auto di lusso in Cina
e il crescente potenziale di pressioni sulla catena di approvvigionamento
".