Aston Martin, giornata da dimenticare per il titolo dopo taglio outlook 2025

Aston Martin

(Teleborsa) -per il titolo, con ribassi fino al 10%, dopo che la nota casa automobilistica britannica ha emesso una causa delle difficili prospettive del settore, con una domanda inferiore alle aspettative in Nord America e Asia-Pacifico, e in scia alle incertezze sui dazi Usa.Il Gruppo hanel terzo trimestre del 2025, al di sotto delle precedenti previsioni di un valore sostanzialmente simile a quello dell'anno precedente (terzo trimestre 2024: 1.641). I volumi al dettaglio del terzo trimestre 2025 sono stati in linea con quelli all'ingrosso.L'azienda ha dichiarato che la sua, in netto peggioramento rispetto a luglio, e di prevedere che i suoirispetto alle 6.030 unità consegnate dell'anno scorso.Aston Martin ha inoltre affermato dinella seconda metà dell'anno e ha avviato una. Ciò includerà anche una revisione del piano del futuro ciclo di produzione in risposta alle dinamiche di mercato e normative. Si prevede che ciò comporterà minori investimenti in ingegneria e sviluppo rispetto a quanto precedentemente previsto (dall'esercizio 2025 all'esercizio 2029: circa 2 miliardi di sterline).Il Gruppo prevede che la redditività e la generazione di flussi di cassa nell'rispetto all'esercizio 2025."Ilche il settore si trova ad affrontare", ha dichiarato il gruppo automobilistico in un comunicato stampa. "Ciò include le incertezze sull'impatto economico dei, le modifiche allee il crescente potenziale di".