Barclays alza il target price a TIM. Conferma "Overweight"

(Teleborsa) - Gli analisti di Barclays
aumentano il target price di TIM
a 0,55 euro dai 0,50 indicati in precedenza mostrando ottimismo dopo la presentazione di TIM Enterprise
, business unit del gruppo telefonico, che si occupa di imprese e di pubblica amministrazione.
"Aumentiamo le nostre stime a medio termine per il business Enterprise, che rappresenta circa il 25% dei ricavi da servizi del gruppo dopo la presentazione", affermano gli analisti che confermano a "Overweight" il giudizio sul titolo TIM.
Gli esperti di Barclays aumentano anche il prezzo obiettivo a 0,55 euro (da 0,50) sulle azioni di risparmio
di TIM
. Il giudizio viene confermato a "Hold".
Al momento il titolo Telecom Italia
si muove con un guadagno dello 0,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della compagnia telefonica
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Telecom
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda telefonica
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,4909 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 0,4813. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,5005.