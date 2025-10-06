Chiusura debole per l'Europa, CAC 40 in rosso dopo le dimissioni di Lecornu

(Teleborsa) - Chiusura debole per le Borse europee
, in una giornata pesante per il listino francese
a causa della situazione di incertezza generata dalle dimissioni del primo ministro Sebastien Lecornu
e dall'ennesimo tentativo mancato di formare un nuovo governo. Le dimissioni di Lecornou, nominato poco meno di un mese fa e che solo ieri aveva presentato la nuova squadra di governo, giustificate dalla impossibilità di ottenere abbastanza sostegno all'Assemblea Nazionale, si sono riflesse anche in aumenti dei rendimenti dei titoli francesi
.
Sul fronte macroeconomico, nell'Eurozona
ad agosto le vendite al dettaglio sono aumentate
, come da attese, di +0,1% m/m, dopo la flessione di -0,4% m/m registrata a luglio.
Negli Stati Uniti
, l'amministrazione Trump sta aumentando la pressione sui Democratici sfruttando lo shutdown
delle attività governative per innescare una nuova ondata di licenziamenti nelle agenzie federali. In assenza di dati economici a supporto della Fed, l'attenzione si concentrerà sui numerosi discorsi dei principali banchieri centrali, tra cui Powell, Bowman e Miran.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,171. Deciso balzo in alto dell'oro
(+1,82%), che raggiunge 3.957,5 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,21%, a 61,62 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +92 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,56%. Tra gli indici di Eurolandia
piatta Francoforte
, che tiene la parità, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e si concentrano le vendite su Parigi
, che soffre un calo dell'1,36%.
Sessione debole per il listino milanese
, che termina con un calo dello 0,26% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, depressa nel finale il FTSE Italia All-Share
, che chiude sotto i livelli della vigilia a 45.796 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,47%; sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,08%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Stellantis
(+3,38%), Saipem
(+2,99%), Mediobanca
(+2,16%) e Prysmian
(+1,68%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Azimut
, che ha terminato le contrattazioni a -1,57%. Vendite su Ferrari
, che registra un ribasso dell'1,57%. Seduta negativa per Intesa Sanpaolo
, che mostra una perdita dell'1,55%. Discesa modesta per Moncler
, che cede un piccolo -1,49%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Pharmanutra
(+3,95%), Tamburi
(+3,14%), Philogen
(+2,53%) e Danieli
(+2,17%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Safilo
, che ha chiuso a -4,42%. Lettera su De' Longhi
, che registra un importante calo del 4,06%. Sotto pressione Ferragamo
, che accusa un calo del 3,51%. Scivola NewPrinces
, con un netto svantaggio del 2,44%.