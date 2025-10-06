CleanBnB, gross booking sale a 41,2 milioni di euro nei nove mesi (+7%)

CleanBnB

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con unadel proprio, che ha superato le 3.000 unità, distribuite in oltre 100 località` italiane e gestite direttamente e in esclusiva, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL" di gestione completa. Più precisamente, ha 3.055 appartamenti gestiti (+4% rispetto al 31 dicembre 2024).La società spiega che il proprio. È stata programmata l'uscita delle soluzioni meno interessanti e più datate, sostituite da strutture con maggiore potenzialità in località connotate storicamente da un livello maggiore di gross booking e meno soggette ad effetti di stagionalità, acquisite solo tramite sviluppo organico e senza necessità di fare ricorso ad operazioni straordinarie.Ildell'anno conferma il trend di continua crescita delle attività rispetto allo scorso anno, con un totale di 42.970 soggiorni gestiti (+5% rispetto ai 40.901 soggiorni del Q3 2024), e un volume di gross booking (incassi dei soggiorni) pari a oltre 18,04 milioni di euro (+4% rispetto ai 17,30 milioni di euro del Q3 2024).I soggiorni gestiti da CleanBnB nel corso dei primi nove mesi 2025 sono stati quindi pari complessivamente a 105.964 (+10% rispetto ai 96.230 dello stesso periodo del 2024). Questo risultato operativo si è riflesso anche nel, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, che hannodel 2025, con una crescita del 7% rispetto a 38,7 milioni di euro incassati nello stesso periodo del 2024.