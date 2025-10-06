CleanBnB, gross booking sale a 41,2 milioni di euro nei nove mesi (+7%)

(Teleborsa) - CleanBnB
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con una ulteriore crescita
del proprio portafoglio immobili
, che ha superato le 3.000 unità, distribuite in oltre 100 località` italiane e gestite direttamente e in esclusiva, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL" di gestione completa. Più precisamente, ha 3.055 appartamenti gestiti (+4% rispetto al 31 dicembre 2024).
La società spiega che il proprio portafoglio gestito è stato "profondamente rinnovato"
. È stata programmata l'uscita delle soluzioni meno interessanti e più datate, sostituite da strutture con maggiore potenzialità in località connotate storicamente da un livello maggiore di gross booking e meno soggette ad effetti di stagionalità, acquisite solo tramite sviluppo organico e senza necessità di fare ricorso ad operazioni straordinarie.
Il terzo trimestre
dell'anno conferma il trend di continua crescita delle attività rispetto allo scorso anno, con un totale di 42.970 soggiorni gestiti (+5% rispetto ai 40.901 soggiorni del Q3 2024), e un volume di gross booking (incassi dei soggiorni) pari a oltre 18,04 milioni di euro (+4% rispetto ai 17,30 milioni di euro del Q3 2024).
I soggiorni gestiti da CleanBnB nel corso dei primi nove mesi 2025 sono stati quindi pari complessivamente a 105.964 (+10% rispetto ai 96.230 dello stesso periodo del 2024). Questo risultato operativo si è riflesso anche nel volume di gross booking
, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, che hanno superato quota 41 milioni di euro nei primi nove mesi
del 2025, con una crescita del 7% rispetto a 38,7 milioni di euro incassati nello stesso periodo del 2024.