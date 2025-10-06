DBA Group, Equita avvia copertura con Buy e TP a 5,7 euro

Equita

Bayer

(Teleborsa) -sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, con una raccomandazione "" e un target price diper azione.Gli analisti ricordano che DBA è una delle principali società di ingegneria e project management (EPM) in Italia, con una(telecomunicazioni, porti, autostrade, ecc.), servendo società blue-chip quali Fastweb/, Open Fiber,. L'Italia rappresenta il mercato core delle attività di ingegneria (63% del VoP FY25E), ma DBA ha anche una presenza in Slovenia (33%), tramite Actual IT (in fase di dismissione) che svolge servizi ICT e software di logistica portuale, ed è recentemente entrata nel mercato spagnolo (4%) per aumentare la penetrazione nel mercato dell'ingegneria per data center.DBA ha recentemente sottoscritto la(il restante 30% è soggetto ad accordi put/call) per rifocalizzarsi sul core business dei servizi di ingegneria, project management e software, Se finalizzata, secondo Equita l'operazione sarebbein quanto: migliora il profilo di crescita e redditività, con 2024-27 organico CAGR = +6% vs +4% pre-disposal e margine di EBITDA adj. in miglioramento dall'11% al 13% nel 2025PF; consente al Gruppo di concentrarsi sui servizi di ingegneria e digital, riallocando capitale in operazioni bolt-on in segmenti ad alta crescita (es. deal in Spagna); fa emergere multipli di valutazione ancora più compressi, cioè 4.2x EV/EBITDA adj. 2025 vs 4.7x prima della cessione di Actual IT.Secondo il broker, le valutazioni attuali, ossia 4.7/4.2x EV/EBITDA adj. 2025/26, non riflettono: il solido track record, la reputazione di DBA, costruita in oltre 30 anni di attività, e la posizione di leadership nell'ingegneria per data center; ledell'EBITDA adj. del +7% CAGR nel 2024–27E (+3% organico), trainata dalla divisione EPM (ingegneria e project management) che è esposta alla crescita strutturale degli end-markets data center ed energy; i potenziali benefici derivanti dalla cessione di Actual IT, che migliorerebbe il profilo di crescita e redditività e farebbe risaltare valutazioni ancora più compresse; l', per acquisire competenze di nicchia in Italia o espandersi nel mercato spagnolo, con una potenza di fuoco di circa 15 o 30 milioni di euro in caso di cessione di Actual IT.