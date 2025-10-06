Euronext, al via l'OPA sulla Borsa di Atene

(Teleborsa) - Euronext ha ricevuto tutte le autorizzazioni regolamentari necessarie per l'avvio dell'offerta pubblica di acquisto volontaria
per l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie nominative di HELLENIC EXCHANGES-ATHEX STOCK EXCHANGE ("ATHEX")
in cambio di azioni ordinarie di nuova emissione da parte di Euronext ("Azioni a Corrispettivo") con un rapporto di cambio di 1 Azione a Corrispettivo per 20 azioni ATHEX.
"L'integrazione di ATHEX nel Gruppo Euronext, si legge in una nota della principale infrastruttura europea del mercato dei capitali - consentirebbe agli operatori del mercato finanziario greco di entrare a far parte di una rete di oltre 1.800 società quotate
con una capitalizzazione di mercato complessiva superiore a 6.000 miliardi di euro
. L'interesse di Euronext per ATHEX riflette la forte fiducia di Euronext nello sviluppo positivo dell'economia greca
e nel potenziale di crescita derivante da un'ulteriore integrazione dei mercati dei capitali greci nell'Eurozona e da un migliore accesso agli investitori internazionali".Stéphane Boujnah
, CEO e Presidente di Euronext, ha dichiarato: "L'Europa sta entrando in una nuova fase strategica
nella costruzione di mercati dei capitali europei più integrati, al servizio delle economie locali, nel quadro di un'Unione del Risparmio e degli Investimenti. La robusta crescita economica della Grecia
, sostenuta dall'aumento degli investimenti, dalla crescente fiducia internazionale e da solidi fondamentali, rende questo il momento giusto per rafforzare il suo mercato. Attraverso l'integrazione di ATHEX nell'ecosistema di Euronext, la Grecia svolgerà un ruolo chiave in questo progetto europeo
. Questa iniziativa aumenterà la visibilità e l'attrattiva internazionale del mercato greco
, sostenendo l'obiettivo europeo condiviso di mercati dei capitali più forti, integrati ed efficienti. L'iniziativa ha ricevuto un feedback positivo e positivo dai principali stakeholder, che riconoscono il valore della combinazione di infrastrutture, tecnologie e pratiche all'avanguardia in tutta Europa per veicolare gli investimenti verso l'economia reale".I Dettagli dell'Offerta Pubblica
I titolari di Azioni ATHEX potranno aderire all'Offerta Pubblica a partire dal 6 ottobre e fino al 17 novembre 2025
("Periodo di Adesione").
La chiusura dell'Offerta Pubblica è subordinata al prerequisito che, al termine del Periodo di Adesione, almeno un numero minimo di azioni
sia stato legalmente e validamente offerto a Euronext, ovvero 38.759.500 Azioni ATHEX, corrispondenti al 67,0% dei diritti di voto totali di ATHEX
il cui esercizio non è soggetto a sospensione.
Se, al termine del Periodo di Adesione e subordinatamente al verificarsi delle condizioni, la soglia rilevante viene raggiunta e, di conseguenza, al closing, Euronext detiene almeno 52.065.000 Azioni ATHEX rappresentanti almeno il 90,0% dei diritti di voto di ATHEX
, Euronext eserciterà il proprio diritto di acquisto
presentando una domanda alla Commissione Ellenica per il Mercato dei Capitali ("HCMC"). Gli azionisti che non hanno accettato l'Offerta Pubblica di Acquisto avranno, in tale ipotesi, il diritto di esercitare il proprio diritto di vendita.Impatto finanziario e piano di integrazione
Dall'integrazione di ATHEX Euronext prevede di generare sinergie di cassa annuali pari a 12 milioni di euro entro la fine del 2028
, in particolare attraverso (i) la migrazione del trading greco a Optiq e (ii) l'armonizzazione delle funzioni centrali. I costi di implementazione previsti per la realizzazione di tali sinergie ammonteranno a 25 milioni di euro. Si prevede che l'operazione produrrà un effetto accrescitivo per gli azionisti di Euronext dopo la realizzazione delle sinergie nel primo anno.
L'operazione è in linea con i criteri di investimento di Euronext, che prevedono un ROCE superiore al WACC dal terzo al quinto anno dopo l'acquisizione
. 19 novembre 2025
Euronext annuncerà i risultati
dell'Offerta Pubblica di Acquisto.