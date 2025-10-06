Milano 17:04
43.143 -0,27%
Nasdaq 17:04
24.954 +0,68%
Dow Jones 17:04
46.676 -0,18%
Londra 17:04
9.477 -0,15%
Francoforte 17:05
24.416 +0,15%

Ferrari, buyback per oltre 11,6 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Ferrari, buyback per oltre 11,6 milioni di euro
(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di avere acquistato su Euronext Milan (EXM), dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, un totale di 28.100 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 414,7526 euro, per un controvalore pari a 11.654.546,97 euro.

Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.

Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 3 ottobre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:

• 110.784.707,84 euro per n. 270.424 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 33.447.541,72 USD per n. 69.609 azioni ordinarie acquistate sul NYSE

Al 3 ottobre 2025 Ferrari deteneva 16.014.328 azioni proprie ordinarie pari all'8,82% del capitale sociale.

Dall'1 luglio 2022 al 3 ottobre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.351.053 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.781.902.400,26 euro.






(Foto: Joshua Koblin su Unsplash)
Condividi
```