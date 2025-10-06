Ferrari, buyback per oltre 11,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato su Euronext Milan (EXM
), dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, un totale di 28.100 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 414,7526 euro, per un controvalore
pari a 11.654.546,97 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 3 ottobre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 110.784.707,84 euro per n. 270.424 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 33.447.541,72 USD per n. 69.609 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 3 ottobre 2025 Ferrari deteneva 16.014.328 azioni proprie ordinarie pari all'8,82% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 3 ottobre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.351.053 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.781.902.400,26 euro.(Foto: Joshua Koblin su Unsplash)