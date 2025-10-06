Ferrari, buyback per oltre 11,6 milioni di euro

Ferrari

(Teleborsa) -ha comunicato di avere acquistato su Euronext Milan (), dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 414,7526 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 3 ottobre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 110.784.707,84 euro per n. 270.424 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 33.447.541,72 USD per n. 69.609 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 3 ottobre 2025 Ferrari deteneva 16.014.328 azioni proprie ordinarie pari all'8,82% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 3 ottobre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.351.053 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.781.902.400,26 euro.