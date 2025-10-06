Milano 17:35
43.146 -0,26%
Nasdaq 18:37
24.987 +0,81%
Dow Jones 18:37
46.637 -0,26%
Londra 17:35
9.479 -0,13%
Francoforte 17:35
24.378 0,00%

Intesa Sanpaolo, buyback di oltre 96,7 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Intesa Sanpaolo, buyback di oltre 96,7 milioni di euro
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, ha acquistato complessivamente 17.220.055 azioni proprie, pari a circa lo 0,10% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,6181 euro, per un controvalore totale di 96.743.668,23 euro.

Al 3 ottobre 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 340.314.386 azioni, pari a circa l'1,91% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,0715 euro, per un controvalore totale di 1.725.913.029,08 euro.




