Intesa Sanpaolo, buyback di oltre 96,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, ha acquistato
complessivamente 17.220.055 azioni proprie
, pari a circa lo 0,10% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,6181 euro, per un controvalore
totale di 96.743.668,23 euro
.
Al 3 ottobre 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 340.314.386 azioni, pari a circa l'1,91% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,0715 euro, per un controvalore totale di 1.725.913.029,08 euro.