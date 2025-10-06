Inwit colloca primo sustainability-linked bond da 850 milioni di euro. Ordini 3 volte l'offerta

Inwit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha concluso con successo ilper un importo complessivo pari a, a fronte di richieste da parte degli investitori di oltre 3 volte superiori all'offerta. Le obbligazioni, a tasso fisso con cedola del 3,625% e durata di 7 anni, sono emesse nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di INWIT e destinate ad investitori istituzionali.L'emissione ha attratto più di 170 investitori istituzionali di primario standing sia nazionali che internazionali, con unadi euro."La nuova emissione obbligazionaria - ha dichiarato la- si inserisce nella strategia di ottimizzazione delle scadenze di debito di mantenimento di una solida struttura finanziaria, e conferma l'apprezzamento degli investitori nei confronti del merito creditizio di INWIT. L'emissione del nostro primo sustainability-linked bond testimonia, inoltre, l'impegno di Inwit nell'integrare gli obiettivi di sostenibilità nella propria strategia finanziaria per la creazione di valore nel lungo periodo".Le nuove obbligazioni sono emesse contestualmente all'annunciata da Inwit in data odierna e rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati "€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes" in scadenza l'8 luglio 2026. A seguito del pricing delle nuove obbligazioni, la società annuncia che l'importo massimo di riacquisto ai sensi della Tender Offer è fissato in 700 milioni di euro. Il periodo della tender offer terminerà il 10 ottobre 2025.Banca Akros,, SMBC ehanno agito in qualità dinell'ambito dell'emissione delle nuove obbligazioni.