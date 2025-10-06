INWIT lancia offerta di riacquisto bond e annuncia nuova emissione

INWIT

(Teleborsa) - Infrastrutture Wireless Italiane () annuncia di aver avviato in data odierna un'offerta di acquisto rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza l’8 luglio 2026 (XS2200215213) con un importo nominale complessivo in circolazione di €700.000.000 e la sua intenzione, compatibilmente con le condizioni di mercato, di emettere nuove obbligazioni a tasso fisso ai sensi del proprio “€4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme” (le Nuove Obbligazioni).L’importo massimo di riacquisto è pari al valore nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni, fermo restando il diritto dalla Società, a sua esclusiva discrezionalità, di accettare l’acquisto di un importo inferiore.All’offerta di riacquisto potrà inoltre essere applicato un meccanismo di allocazione prioritaria per i portatori delle obbligazioni esistenti oggetto della Tender Offer che manifestassero l’intenzione di sottoscrivere le Nuove Obbligazioni.Il perfezionamento dell’emissione delle Nuove Obbligazioni cui INWIT intende procedere è condizione per il completamento della Tender Offer.Il, e successivamente saranno comunicati al mercato gli esiti dell’offerta. INWIT regolerà l’intero importo per cassa.L’operazione complessiva, spiega la società in una nota, è in linea con la strategia finanziaria di INWIT volta a gestire proattivamente il profilo complessivo delle scadenze della Società in una maniera efficiente.Per l’operazione di Tender Offer, le banche che agiscono in qualità di dealer manager sono BNP Paribas e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario.