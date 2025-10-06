INWIT prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 14,4 milioni di euro

INWIT

Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

(Teleborsa) -, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di avertra il 29 settembre e il 3 ottobre 2025, complessivamenteal prezzo medio unitario di 9,9872 euro, per unpari aAl 3 ottobre, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 29.024.914 azioni proprie pari a circa il 3,115% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, laregistra una flessione dello 0,85% rispetto alla vigilia e si attesta a 9,95 Euro.