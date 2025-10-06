Milano 17:35
43.146 -0,26%
Nasdaq 18:37
24.987 +0,81%
Dow Jones 18:37
46.637 -0,26%
Londra 17:35
9.479 -0,13%
Francoforte 17:35
24.378 0,00%

INWIT prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 14,4 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
INWIT prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 14,4 milioni di euro
(Teleborsa) - INWIT, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato tra il 29 settembre e il 3 ottobre 2025, complessivamente 1.442.239 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 9,9872 euro, per un controvalore pari a 14.403.972,61 euro.

Al 3 ottobre, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 29.024.914 azioni proprie pari a circa il 3,115% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, la Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche registra una flessione dello 0,85% rispetto alla vigilia e si attesta a 9,95 Euro.



Condividi
```