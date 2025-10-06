INWIT prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 14,4 milioni di euro

(Teleborsa) - INWIT
, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
tra il 29 settembre e il 3 ottobre 2025, complessivamente 1.442.239 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 9,9872 euro, per un controvalore
pari a 14.403.972,61 euro
.
Al 3 ottobre, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 29.024.914 azioni proprie pari a circa il 3,115% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, la Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche
registra una flessione dello 0,85% rispetto alla vigilia e si attesta a 9,95 Euro.