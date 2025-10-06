Parigi in netto calo con nuova crisi politica, tengono le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si fanno contagiare troppo dal, dopo le dimissioni del Primo Ministro Sébastien Lecornu, che hanno alimentato le preoccupazioni per ulteriori turbolenze politiche nel paese. Le dimissioni sono arrivate appena un giorno dopo la nomina del nuovo governo da parte del Presidente Emmanuel Macron. Il primo ministro dimissionario ha attribuito il suo passo indietro all'intransigenza dei partiti politici: "Ero", ha detto stamattina in un discorso., che hanno visto il loro spread allargarsi ai massimi degli ultimi anni, sfiorando i 90 punti base, a seguito delle dimissioni. "La situazione politica francese rimane di forte instabilità e rischia di peggiorare ulteriormente i problemi legati alla necessità di un consolidamento fiscale - commenta Gianluca Bergamaschi, Head of Fixed Income - Mandates di Generali Asset Management - Ad oggi, unper il 2026, in una situazione economica molto complessa per i conti pubblici". Bergamaschi si aspetta che continui l'attuale situazione che vede sia i titoli di Stato dei paesi periferici, Italia in particolare, sia le emissioni corporate bond francesi, relativamente immuni dal contagio dei titoli di Stato francesi.Negli, l'amministrazione Trump sta aumentando la pressione sui Democratici sfruttando lo shutdown delle attività governative per innescare una nuova ondata di licenziamenti nelle agenzie federali. In assenza di dati economici a supporto della Fed, l'attenzione si concentrerà sui numerosiSeduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. L'continua gli scambi a 3.944,9 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,49%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,17%.Balza in alto lo, posizionandosi a +93 punti base, con un incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,57%.poco mosso, che mostra un +0,11%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,05%, escende dell'1,35%.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,25%, scambiando a 45.803 punti. Leggermente negativo il(-0,45%); consolida i livelli della vigilia il(-0,05%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,83%),(+2,22%),(+1,43%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,98%.Tra i(+3,75%),(+2,44%),(+2,24%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,43%. Scende, con un ribasso del 3,81%. Calo deciso per, che segna un -3,51%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,50%.