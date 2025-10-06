Parigi in netto calo con nuova crisi politica, tengono le altre Borse europee

(Teleborsa) - Seduta debole per i mercati azionari europei
, che non si fanno contagiare troppo dal netto calo di Parigi
, dopo le dimissioni del Primo Ministro Sébastien Lecornu, che hanno alimentato le preoccupazioni per ulteriori turbolenze politiche nel paese. Le dimissioni sono arrivate appena un giorno dopo la nomina del nuovo governo da parte del Presidente Emmanuel Macron. Il primo ministro dimissionario ha attribuito il suo passo indietro all'intransigenza dei partiti politici: "Ero pronto a scendere a compromessi, ma ogni partito politico voleva che l'altro adottasse integralmente il proprio programma
", ha detto stamattina in un discorso.Pressione sui titoli di Stato francesi
, che hanno visto il loro spread allargarsi ai massimi degli ultimi anni, sfiorando i 90 punti base, a seguito delle dimissioni. "La situazione politica francese rimane di forte instabilità e rischia di peggiorare ulteriormente i problemi legati alla necessità di un consolidamento fiscale - commenta Gianluca Bergamaschi, Head of Fixed Income - Mandates di Generali Asset Management - Ad oggi, un possibile scenario è il ricorso a nuove elezioni ma la Francia rimarrebbe senza una nuova legge finanziaria
per il 2026, in una situazione economica molto complessa per i conti pubblici". Bergamaschi si aspetta che continui l'attuale situazione che vede sia i titoli di Stato dei paesi periferici, Italia in particolare, sia le emissioni corporate bond francesi, relativamente immuni dal contagio dei titoli di Stato francesi.
Negli Stati Uniti
, l'amministrazione Trump sta aumentando la pressione sui Democratici sfruttando lo shutdown delle attività governative per innescare una nuova ondata di licenziamenti nelle agenzie federali. In assenza di dati economici a supporto della Fed, l'attenzione si concentrerà sui numerosi discorsi dei principali banchieri centrali, tra cui Powell, Bowman e Miran
.
Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. L'Oro
continua gli scambi a 3.944,9 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,49%. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,17%.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +93 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,57%. Tra i mercati del Vecchio Continente
poco mosso Francoforte
, che mostra un +0,11%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato -0,05%, e Parigi
scende dell'1,35%.
Prevale la cautela a Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,25%, scambiando a 45.803 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,45%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,05%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Saipem
(+2,83%), Stellantis
(+2,22%), Prysmian
(+1,43%) e Mediobanca
(+1,43%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Azimut
, che prosegue le contrattazioni a -1,85%. Deludente Enel
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Interpump
, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%. Discesa modesta per Banca MPS
, che cede un piccolo -0,98%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Pharmanutra
(+3,75%), Tamburi
(+2,44%), Technoprobe
(+2,24%) e Philogen
(+2,11%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su De' Longhi
, che prosegue le contrattazioni a -4,43%. Scende Safilo
, con un ribasso del 3,81%. Calo deciso per Ferragamo
, che segna un -3,51%. Sotto pressione Ferretti
, con un forte ribasso del 2,50%.