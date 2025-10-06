Milano 13:12
43.231 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:12
9.505 +0,14%
Francoforte 13:12
24.428 +0,20%

Piazza Affari: seduta euforica per Pharmanutra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,27%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pharmanutra rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 50,78 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49,03. L'equilibrata forza rialzista di Pharmanutra è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52,53.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
