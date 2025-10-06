Rinnovo del contratto dei metalmeccanici: dialogo e sostenibilità al centro

(Teleborsa) - Si è svolto l’incontro tra Federmeccanica, Assistal e le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm
per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici,
durante il quale, come dichiarano Federmeccanica e Assistal,
"è stata fatta una sintesi di quanto discusso negli incontri tematici precedenti e sono state tracciate le linee da seguire nel prosieguo
". Le parti ribadiscono la volontà di rinnovare il contratto
puntando sul dialogo in un contesto storico caratterizzato da un aumento dei conflitti.
Le associazioni imprenditoriali sottolineano l’importanza di ricercare un equilibrio complessivo tra tutte le parti del contratto,
tenendo conto delle diverse realtà presenti nella categoria dei metalmeccanici e dell’installazione di impianti. "Le diversità vanno considerate e valorizzate.
Noi siamo per l’inclusione e non intendiamo escludere nessuno. Non vogliamo e non dobbiamo lasciare indietro nessuno", affermano Federmeccanica e Assistal, evidenziando la necessità di passi concreti
per ridurre le distanze ancora presenti tra le parti.
Per le aziende, le coordinate principali da seguire sono sostenibilità e competitività,
con un focus su qualità, solidarietà e innovazione.
"I lavoratori non sono solo agenti di cambiamento, ma i protagonisti dello stesso, e come tali vanno riconosciuti. Le imprese devono poter contare sugli strumenti necessari a gestire il cambiamento senza subirlo,
in una fase caratterizzata da estrema volatilità e incertezza", spiegano. Il contratto rappresenta lo spazio in cui realizzare queste strategie e sviluppare le organizzazioni per affrontare le grandi sfide del presente e del futuro.
Federmeccanica e Assistal ricordano inoltre che il miglioramento continuo è nel loro Dna,
e deve guidare la ricerca di soluzioni condivise nel pieno rispetto del patto per la fabbrica, considerato riferimento fondamentale. "Il contratto è moltiplicatore di valore per tutta la società civile italiana. Se uniamo le forze saremo più forti per ottenere risultati importanti
nell’interesse delle persone, delle imprese e del Paese", concludono. I prossimi incontri sono già programmati per il 15 e il 17 ottobre.