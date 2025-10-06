Rinnovo del contratto dei metalmeccanici: dialogo e sostenibilità al centro

(Teleborsa) - Si è svolto l’incontro traper il rinnovo del contratto deidurante il quale, come dichiarano"è stata fatta una sintesi di quanto discusso negli incontri tematici precedenti e sono state". Le parti ribadiscono lapuntando sul dialogo in un contesto storico caratterizzato da un aumento dei conflitti.Le associazioni imprenditoriali sottolineanotenendo conto delle diverse realtà presenti nella categoria dei metalmeccanici e dell’installazione di impianti. "LeNoi siamo per l’inclusione e non intendiamo escludere nessuno. Non vogliamo e non dobbiamo lasciare indietro nessuno", affermano Federmeccanica e Assistal, evidenziandoper ridurre le distanze ancora presenti tra le parti.Per le aziende, le coordinate principali da seguire sonocon un focus su"I lavoratori non sono solo agenti di cambiamento, ma i protagonisti dello stesso, e come tali vanno riconosciuti. Lein una fase caratterizzata da estrema volatilità e incertezza", spiegano. Il contratto rappresenta lo spazio in cui realizzare queste strategie e sviluppare le organizzazioni per affrontare le grandi sfide del presente e del futuro.Federmeccanica e Assistal ricordano inoltre chee deve guidare la ricerca di soluzioni condivise nel pieno rispetto del patto per la fabbrica, considerato riferimento fondamentale. "Il contratto è moltiplicatore di valore per tutta la società civile italiana.nell’interesse delle persone, delle imprese e del Paese", concludono. I prossimi incontri sono già programmati per il 15 e il 17 ottobre.