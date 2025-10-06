UE, il 55% delle auto elettriche importate viene dalla Cina

(Teleborsa) - Nel 2024, ildel numero totale dierano, con un calo di 1 punto percentuale (pp) rispetto al 2023. Allo stesso tempo, per le esportazioni UE, la quota era pari al 28% del totale nel 2024, in aumento di 1 pp rispetto all'anno precedente. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).Nel complesso, si è registrato un, quando la quota delle importazioni ed esportazioni totali dell'UE di auto elettriche o ibride ammontava rispettivamente solo all'8% e al 2%.La quota di auto completamente elettriche nel 2024 era del 16% per le importazioni di auto UE e del 12% per le esportazioni (1% e 0,8% nel 2017). Le autohanno rappresentato il 6% delle importazioni di automobili lo scorso anno e il 5% delle esportazioni (0,6% e 1% nel 2017), mentre la quota di autoè stata del 21% per le importazioni e dell'11% per le esportazioni (6% e 0,4% nel 2017).Nel 2024, l'UE haper le importazioni da paesi extra-UE di auto ibride ed elettriche, con un calo del 12% rispetto al 2023 (48,3 miliardi di euro). Le esportazioni degli stessi prodotti verso paesi extra-UE sono scese a 57,3 miliardi di euro, in calo dell'8% rispetto al 2023 (62,5 miliardi di euro).Dei 12,1 milioni dinel 2024, quasi un(3,9 milioni), una cifra leggermente superiore rispetto al 2023 (3,8 milioni). Nel 2024, il 13% delle auto prodotte nell'UE era elettrico, il 6% ibride plug-in e il 13% ibride non plug-in. In termini di valore, la produzione totale di automobili nell'UE ammontava a 322 miliardi di euro nel 2024, rispetto ai 337 miliardi di euro dell'anno precedente.Tra le auto elettriche e ibride, le, con 57 miliardi di euro (rispetto ai 66 miliardi di euro del 2023), seguite dalle auto ibride non plug-in con 36 miliardi di euro (in aumento rispetto ai 34 miliardi di euro del 2023) e dalle auto ibride plug-in con 29 miliardi di euro (in aumento rispetto ai 24 miliardi di euro). Ciò equivale a una quota in valore della produzione totale dell'UE pari al 18% per le auto elettriche, all'11% e al 9% rispettivamente per le auto ibride non plug-in e le auto ibride.Laè stata ildell'UE, con il 55% di tutte le importazioni di auto elettriche, seguita da Corea del Sud (16%), Giappone e Stati Uniti (entrambi al 9%). I primi tre partner di esportazione per le auto elettriche sono stati Regno Unito (31%), Stati Uniti (23%) e Norvegia (11%).