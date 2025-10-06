Vinitaly, Usa: vino asset strategico anche per l'economia americana. Ricavi da oltre 10 miliardi di dollari l'anno

(Teleborsa) - Secondo l'analisi dell', se è vero che le imprese italiane registrano un fatturato annuo di oltre 2,2 miliardi di dollari dalle vendite di vino oltreoceano, per i partner commerciali Usa il bottino sale a più di 10 miliardi di dollari. "Il vino italiano non è solo un simbolo di eccellenza enogastronomica, ma anche un pilastro economico nei rapporti tra Italia e Stati Uniti – spiega il–. È forti di questa consapevolezza che abbiamo deciso di puntare su una piattaforma come Vinitaly.USA, pensata per mettere al centro business, dialogo e confronto per proteggere e rilanciare questo patrimonio in un contesto di mercato e commerciale difficile". Una vetrina, quella di Chicago, che per la seconda edizione (5-6 ottobre), chiama a raccolta i protagonisti del wine business al Navy Pier della città del vento per una due giorni che integra b2b oltre ad aggiornamento e formazione con wine2wine, il Vinitaly Forum dedicato a consumatori, canali distributivi e competenze per affrontare le trasformazioni del mercato globale".Secondo inonostante la gran parte dei consumi di vino negli Stati Uniti sia rappresentata da prodotti domestici (pari al 70% dei volumi consumati), le etichette italiane si posizionano al primo posto tra le bottiglie estere stappate con una quota di mercato pari al 38%, seguite a distanza dai vini australiani, neozelandesi, francesi e cileni. Ma questo primato tricolore non produce fatturato solo in Italia. Ogni dollaro speso in vino italiano ed europeo, infatti, genera 4,5 dollari di valore per l'economia statunitense. Un effetto moltiplicatore che testimonia la profondità di un legame costruito in oltre 50 anni di storia commerciale. Secondo i dati forniti dalla piattaforma internazionale per la ricerca di importatori e distributori di vino Vinaty, attualmente negli Stati Uniti operano oltre mille aziende registrate come importatori di vino, molte delle quali impegnate nell'importazione di vini italiani ed europei. A queste si aggiungono altrettanti distributori e grossisti, oltre a 2mila rivenditori. Sul fronte della ristorazione, la sola industria di ristoranti italiani negli Usa vale, secondo IBISWorld, 95 miliardi di dollari l'anno e conta oltre 62 mila imprese.sia in termini di presenza che di apprezzamento da parte dei consumatori. Per fare alcuni esempi, iloggi il prodotto di punta per il made in Italy enologico, è presente nel 41% dei menu americani (analisi di Italian Wine Podcast in collaborazione con Somm.ai), ma anche i rossi toscani sono molto richiesti. Nel 2024 le importazioni di vino italiano dagli Stati Uniti hanno sfiorato quota 2,3 miliardi di dollari, con 354 milioni di litri venduti, l'equivalente di oltre 470 milioni di bottiglie da 0,75/litri. Numeri che fanno della piazza statunitense il primo mercato di sbocco per l'ecosistema del vino italiano (530 mila aziende e 800mila addetti), con una quota a valore pari al 24% sull'export totale tricolore. Secondo il "2025 Economic Impact Report" di Wine America, infine, l'impatto annuale (diretto, indiretto e indotto) del vino negli Stati Uniti è di 144,4 miliardi di dollari, di questi - stando alla stima elaborata dall'Osservatorio Uiv-Vinitaly - quasi 19 miliardi di dollari sono generati dal vino italiano.In tale scenario rilanciare il consumo e la conoscenza delle eccellenze del Vigneto Italia, dalle denominazioni più note a quelle simbolo della biodiversità, sulla scia del grande successo ottenuto all'Onu con il riconoscimento del ruolo positivo del vino all'interno del modello alimentare della Dieta Mediterranea, è uno degli obiettivi della presenza dicon una due giorni di incontri e degustazioni per mettere sotto i riflettori tutti i record del settore."In giuste quantità il vino è parte integrante della Dieta Mediterranea e siamo orgogliosi che ciò sia stato riconosciuta nel documento Onu, rimarcando la differenza tra un consumo consepevole equilibrato di vino di qualità, i cui effetti sono positivi, e invece un consumo dannoso da abuso di alcool di pessima qualità che con il nostro bere, con lo stile di vita associato al nostro vino non ha nulla a che fare" sottolineanel suo intervento per l'inaugurazione del Vinitaly Usa. Un'iniziativa che cade peraltro in un momento delicato per l'export vinicolo negli States, con le preoccupazioni per l'effetto dei dazi.Gli Stati Uniti rappresentano il mercato che più valorizza il Made in Italy vitivinicolo – sottolineano– dove abbiamo esportato non solo un prodotto ma uno stile di consumo e non possiamo dunque permettere al sistema di svenderci. Dobbiamo essere pronti ad affrontare un grande cambiamento strutturale, nei consumi, nella comunicazione, nella consapevolezza e in questo dobbiamo essere in grado di puntare sulla nostra distintività e sul grande valore aggiunto del marchio Made in Italy che non è replicabile o imitabile. Un valore che poggia anche su una grande diffusione grazie anche ai tantissimi ristoranti italiani che hanno contribuito a farlo conoscere ed apprezzare. Il settore vinicolo italiano – ricordano– rappresenta uno dei pilastri dell'economia agroalimentare nazionale, con un fatturato complessivo che ha raggiunto i 14,5 miliardi di euro, una superficie di 681.000 ettari e una biodiversità non ha paragoni al mondo grazie a 570 varietà indigene autoctone."A raccontarlo al Vinitaly di Chicago sarà una selezione di eccellenze che va dalle denominazioni più note sulle tavole a stelle e strisce a quelle caratteristiche dei vari territori – dichiara il–, a partire dalle aziende di Campagna Amica per le quali l'evento rappresenterà una nuova tappa del percorso di internazionalizzazione avviato negli ultimi tempi".