Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Lieve ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude in flessione dello 0,34%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,8679. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8709. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8669.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
