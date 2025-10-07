BBVA, anche Fitch alza il rating seguendo le recenti promozioni di S&P e Moody's

BBVA

(Teleborsa) - Lehannodinelle ultime tre settimane. Oggi, Fitch ha alzato di un livello il rating a lungo termine, da "BBB+" ad "A-", con outlook stabile. Quest'ultima mossa si aggiunge ai recenti upgrade di S&P e Moody's.L'upgrade di Fitch "riflette una combinazione di una, che si traduce in profili di rischio e di finanziamento più solidi per il Gruppo, e della solida generazione di utili di BBVA, supportata dalla diversificazione geografica dei ricavi", ha osservato l'agenzia.di Fitch includono la resilienza della banca nei diversi cicli economici, il suo modello di filiali decentralizzate, la sua diversificazione geografica, la qualità creditizia del suo modello di retail banking, i suoi utili solidi e in crescita, il suo adeguato livello di capitalizzazione e la sua strategia di finanziamento.Per quanto riguarda la resilienza della banca, Fitch ha sottolineato che "il rating di BBVA riflette la resilienza degli utili in diversi cicli economici e di tassi di interesse". L'agenzia ha osservato che la stabilità degli utili è supportata da operazioni geograficamente diversificate ed efficienti in termini di costi, con solide reti di vendita al dettaglio e una base di depositi ampia e stabile, completata da un buon accesso al finanziamento all'ingrosso. Fitch ha inoltre elogiato il modello decentralizzato di BBVA, con filiali autosufficienti che finanziano le proprie attività con risorse locali. "BBVA è il secondo gruppo bancario spagnolo e ha costruito solide reti di vendita in Messico, Turchia e diversi paesi sudamericani. Questo supporta la crescita del suo business, la diversificazione degli utili e un solido profilo di finanziamento", ha affermato Fitch. "La, colmando significativamente il divario con il leader del mercato nazionale", ha aggiunto.In merito agli utili, Fitch ha sottolineato che "l', con Spagna e Messico come principali contributori. In particolare, ha evidenziato la crescita dei volumi di attività, la ridotta sensibilità ai tassi di interesse, gli ampi margini nei mercati emergenti, i maggiori ricavi da commissioni e una buona efficienza dei costi.Fitch prevede che il coefficiente patrimoniale CET1 di BBVA si orienterà gradualmente verso la fascia superiore del suo target range dell'11,5%-12%, supportato da, dalla crescita organica e dal potenziale impatto dell'acquisizione di Banco Sabadell.