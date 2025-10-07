BBVA, CEO: adesione Sabadell supererà facilmente il 50%. Improbabile seconda offerta

BBVA

Banco Sabadell

(Teleborsa) - Il CEO di, Onur Genc, ha dichiarato che il periodo dipubblica di acquisto (OPA) susta procedendo "". Genc ha partecipato al 16° Meeting Finanziario organizzato da KPMG e dal quotidiano economico Expansión a Madrid, dove ha sottolineato la risposta positiva degli azionisti, sia istituzionali che retail, che sostengono l'operazione. Ha ribadito la sua convinzione che BBVA supererà agevolmente la soglia di accettazione del 50% grazie all'attrattiva finanziaria e alla logica strategica dell'offerta.Ha inoltre sottolineato che ", poiché sarebbe altamente improbabile e non offrirebbe alcun vantaggio in termini di prezzo, tempistica o tassazione. Gli azionisti che non presenteranno le proprie azioni saranno esclusi e non beneficeranno del prezzo offerto", ha affermato.Sebbene i dati attualmente disponibili non siano ancora definitivi, il CEO ha affermato che la banca prevede di superare significativamente la soglia del 50% per due motivi principali. In primo luogo, la reazione delle diverse tipologie di investitori. "La stragrande maggioranza, se non tutti gli(inclusi anche i cosiddetti arbitraggisti), che rappresentano circa il 30% del capitale azionario di Sabadell, offriranno le proprie azioni basando la loro decisione sui fondamentali", ha affermato. Un dato chiave per questi investitori è che riceveranno il 41% in più di utili per azione a seguito della fusione, rispetto a Sabadell stessa.Per quanto riguarda gli, che rappresentano circa il 20% del capitale azionario di Sabadell, ha osservato che "posseggono azioni Sabadell come parte di un indice, ad esempio l'indice spagnolo Ibex 35. Questi investitori offrono le loro azioni in base al livello di accettazione che si aspettano. Se pensano che raggiungeremo il 60%, partecipano a quella quota. Inoltre, hanno un bias positivo", ha affermato.Per quanto riguarda gli investitori retail, che rappresentano circa il 40% del capitale sociale, ha dichiarato: "Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma abbiamo apportato un miglioramento fondamentale. Anche se la banca depositaria è un'altra banca, come Sabadell,, indipendentemente dal fatto che siano clienti BBVA o meno, in modo completamente gratuito". Oltre a questa comodità, e alla decisione presa da David Martínez, membro del Consiglio di Amministrazione e maggiore azionista individuale di Sabadell con circa il 4%, stiamo assistendo a un'accelerazione del numero di azionisti che aderiscono all'offerta. A questo proposito, ha aggiunto: se l'offerta è vantaggiosa per tutti gli investitori istituzionali e per il maggiore azionista individuale di Sabadell, lo è anche per il resto degli azionisti.Genc ha ricordato che BBVA ha la facoltà legale di abbassare la soglia minima di accettazione. "Riteniamo che supereremo la soglia del 50%", quindi", ha osservato. In questo senso, ha spiegato che se BBVA superasse il 50% dei diritti di voto di Sabadell, "non ci sarebbe alcuna seconda offerta pubblica di acquisto e gli azionisti che non hanno aderito all'offerta rimarrebbero esclusi, non beneficiando del prezzo da noi offerto. Ipoteticamente, ciò potrebbe accadere solo se il livello di accettazione fosse compreso tra il 30 e il 50%".Riguardo al prezzo di un'ipotetica seconda offerta, Genc è stato inequivocabile: "Ciò che sta accadendo sul mercato non è accettabile e ciò che afferma Sabadell non è corretto". Il prezzo di una seconda offerta pubblica di acquisto - qualora ne venisse lanciata una, il che è altamente improbabile - sarebbe il prezzo più alto pagato da BBVA per le azioni Sabadell negli ultimi 12 mesi. Poiché BBVA non ha acquisito azioni al di fuori dell'offerta attuale, "il. Non differirebbe in nessuna circostanza".