BEI sostiene piano investimenti del Gruppo Dolomiti Energia

(Teleborsa) -(BEI) annuncia undi euro alper sostenere il suo programma di investimenti al 2030. Il finanziamento è coperto, il programma di investimenti dell’Unione europea.L'accordo è stato annunciato oggi da, Vicepresidente della BEI, e, Amministratore Delegato del Gruppo Dolomiti Energia. "Con questa operazione, la BEI conferma il suo impegno per accelerare la transizione energetica in Italia attraverso investimenti nella produzione di energia pulita e nel potenziamento della rete di distribuzione, promuovendo al contempo lo sviluppo economico nel Mezzogiorno e la creazione di nuovi posti di lavoro", ha dichiarato Vigliotti. Il CEO del Gruppo Dolomiti Energia ha spiegato "questo finanziamento costituisce un ulteriore passo verso il raggiungimento degli obiettivi previsti nel nostro Piano Strategico al 2030 e un importante spinta per accelerare progetti che contribuiranno in modo concreto alla creazione di valore per i nostri stakeholder e alla transizione ecologica dell’intero Paese".Il finanziamento della BEI, strutturato come, contribuirà a realizzaresituati in, oltre che allo sviluppo, potenziamento e ammodernamento della rete di distribuzione elettrica nellaL’operazione prevede la progettazione, costruzione e gestione dicon una capacità installata complessiva diin grado di coprire il consumo energetico annuo di circa 100.000 famiglie italiane, oltre alla r, sottostazioni e al rinnovamento di infrastrutture esistenti, investimenti abilitanti per la transizione energetica dell’economia italiana.Questo accordo permetterà di, rafforzare l’affidabilità e la resilienza della rete elettrica e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE e dell’Italia per il 2030. Inoltre, l’accordo genererà unnel Paese, con circa 500 persone impiegate durante la fase di implementazione dei progetti di investimento.