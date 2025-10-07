BEI sostiene piano investimenti del Gruppo Dolomiti Energia

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti
(BEI) annuncia un finanziamento di 200 milioni
di euro al Gruppo Dolomiti Energia
per sostenere il suo programma di investimenti al 2030. Il finanziamento è coperto per il 70,5% dalla garanzia InvestEU
, il programma di investimenti dell’Unione europea.
L'accordo è stato annunciato oggi da Gelsomina Vigliotti
, Vicepresidente della BEI, e Stefano Granella
, Amministratore Delegato del Gruppo Dolomiti Energia. "Con questa operazione, la BEI conferma il suo impegno per accelerare la transizione energetica in Italia attraverso investimenti nella produzione di energia pulita e nel potenziamento della rete di distribuzione, promuovendo al contempo lo sviluppo economico nel Mezzogiorno e la creazione di nuovi posti di lavoro", ha dichiarato Vigliotti. Il CEO del Gruppo Dolomiti Energia ha spiegato "questo finanziamento costituisce un ulteriore passo verso il raggiungimento degli obiettivi previsti nel nostro Piano Strategico al 2030 e un importante spinta per accelerare progetti che contribuiranno in modo concreto alla creazione di valore per i nostri stakeholder e alla transizione ecologica dell’intero Paese".
Il finanziamento della BEI, strutturato come Green Loan
, contribuirà a realizzare investimenti destinati alla produzione di energia rinnovabile da impianti eolici onshore
situati in Campania e Puglia
, oltre che allo sviluppo, potenziamento e ammodernamento della rete di distribuzione elettrica nella Provincia Autonoma di Trento
.
L’operazione prevede la progettazione, costruzione e gestione di quattro impianti eolici onshore
con una capacità installata complessiva di 121 MW,
in grado di coprire il consumo energetico annuo di circa 100.000 famiglie italiane, oltre alla realizzazione di nuove linee elettriche
, sottostazioni e al rinnovamento di infrastrutture esistenti, investimenti abilitanti per la transizione energetica dell’economia italiana.
Questo accordo permetterà di incrementare la capacità di generazione da fonti rinnovabili in Italia
, rafforzare l’affidabilità e la resilienza della rete elettrica e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE e dell’Italia per il 2030. Inoltre, l’accordo genererà un impatto positivo anche in termini di occupazione
nel Paese, con circa 500 persone impiegate durante la fase di implementazione dei progetti di investimento.