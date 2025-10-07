Chiusura piatta per i mercati europei nonostante la corsa del lusso

(Teleborsa) - Chiusura poco mossa per i mercati azionari europei
, mentre continua la crisi politica in Francia: il presidente Macron ha concesso a Lecornu circa 48 ore per le discussioni finali con i partiti rivali nel tentativo di sbloccare la situazione di stallo politico. Oggi hanno corso i titoli del lusso
, con i debutti di nuovi stilisti e la spinta verso l'accessibilità economica che danno agli investitori la speranza che il settore possa riprendersi. A fare da assist oggi è anche una ricerca di Morgan Stanley
, che ha scommesso su "un'esplosione di creatività" e rivisto al rialzo
le raccomandazioni per Kering
e LVMH
.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,168. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 61,77 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +93 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,56%. Tra i listini europei
poco mosso Francoforte
, che mostra un +0,03%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato +0,05%, e resta vicino alla parità Parigi
(+0,04%).
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 43.071 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che ha perso lo 0,27%, chiudendo a 45.796 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,15%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,04%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Moncler
, che vanta un progresso del 2,35%. Buona performance per Brunello Cucinelli
, che cresce del 2,14%. Sostenuta Azimut
, con un discreto guadagno del 2,12%. Buoni spunti su Unipol
, che mostra un ampio vantaggio del 2,01%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics
, che ha archiviato la seduta a -1,85%. In rosso BPER
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,80%. Spicca la prestazione negativa di Banco BPM
, che scende dell'1,74%. Banca MPS
scende dell'1,67%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Danieli
(+2,23%), Moltiply Group
(+2,08%), Comer Industries
(+1,96%) e Ferragamo
(+1,91%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su D'Amico
, che ha archiviato la seduta a -3,41%. Calo deciso per Technoprobe
, che segna un -2,26%. Sotto pressione GVS
, con un forte ribasso dell'1,74%. Soffre Banca Ifis
, che evidenzia una perdita dell'1,67%.