Borse europee miste. Bene Londra, scende Piazza Affari appesantita da risparmio gestito

(Teleborsa) - Le Borse europee continuano a mostrare un andamento misto nel pomeriggio, dopo un'apertura poco mossa per Wall Street
, sulla scia di dati macroeconomici che mostrano che l'economia americana crea molti più posti di lavoro di quanto previsto a gennaio, il che potrebbe rendere più difficile per la Federal Reserve continuare a tagliare i tassi quest'anno. A dominare gli andamenti degli indici continuano ad essere le trimestrali. Oggi spiccano i ribassi del risparmio gestito
, dopo che la startup statunitense Altruist ha avviato funzionalità di pianificazione fiscale basate sull'intelligenza artificiale.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dell'1,03%. Deciso rialzo del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (+2,08%), che raggiunge 65,29 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,41%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,24%, ben comprata Londra
, che segna un forte rialzo dello 0,96%, e seduta senza slancio per Parigi
, che riflette un moderato aumento dello 0,36%.
A Milano
, si muove sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 46.605 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 49.400 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-0,75%); come pure, negativo il FTSE Italia Star
(-1,18%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Ferrari
(+3,90%), Italgas
(+3,55%), Hera
(+2,72%) e Tenaris
(+2,50%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fineco
, che ottiene -8,82%. Vendite a piene mani su Banca Mediolanum
, che soffre un decremento del 7,38%. Pessima performance per Azimut
, che registra un ribasso del 4,58%. Preda dei venditori Banca MPS
, con un decremento del 3,64%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+6,48%), Danieli
(+2,88%), D'Amico
(+2,85%) e Alerion Clean Power
(+2,42%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Generali
, che prosegue le contrattazioni a -6,98%. Sessione nera per BFF Bank
, che lascia sul tappeto una perdita del 6,28%. In perdita Moltiply Group
, che scende del 6,27%. Pesante Sesa
, che segna una discesa di ben -5,57 punti percentuali.