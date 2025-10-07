Cina, Banca Mondiale alza stime crescita, +4,8% nel 2025

(Teleborsa) - L'aggiornamento economico dell'Asia orientale e del Pacifico della Banca Mondiale di ottobre 2025
prevede una crescita regionale del 4,8% quest'anno, in leggero calo rispetto al 5,0% del 2024. La regione continua a registrare risultati migliori
rispetto alla maggior parte del resto del mondo, spiega l'Istituto, ma la creazione di nuovi posti di lavoro e il mantenimento della crescita richiederanno riforme ambiziose, in un contesto di incertezze globali
.
In questo contesto, la Banca Mondiale ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per la Cina
, stimata ora al 4,8%
rispetto al 4% previsto ad aprile.
Stesso tasso di crescita previsto anche per Cambogia e Indonesia, mentre i paesi insulari del Pacifico dovrebbero crescere del 2,7% e la Thailandia del 2,0%.
A trainare la regione, in testa il Vietnam con una crescita del 6,6%
, seguito dalla Mongolia (5,9%) e dalle Filippine (5,3%).