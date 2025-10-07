Cina, Banca Mondiale alza stime crescita, +4,8% nel 2025

(Teleborsa) - L'aggiornamento economico dell'prevede una crescita regionale del 4,8% quest'anno, in leggero calo rispetto al 5,0% del 2024. La regione continua a registrarerispetto alla maggior parte del resto del mondo, spiega l'Istituto, ma la creazione di nuovi posti di lavoro e il mantenimento della crescita richiederanno riforme ambiziose, in un contesto diIn questo contesto, la Banca Mondiale ha rivisto, stimata ora alrispetto al 4% previsto ad aprile.Stesso tasso di crescita previsto anche per Cambogia e Indonesia, mentre i paesi insulari del Pacifico dovrebbero crescere del 2,7% e la Thailandia del 2,0%.A trainare la regione,, seguito dalla Mongolia (5,9%) e dalle Filippine (5,3%).