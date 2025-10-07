Crédit Agricole finalizza l'acquisizione del 9,9% della belga Crelan

Crédit Agricole

Amundi

(Teleborsa) - Crelan, al quinto posto tra le banche retail belghe in termini di attivo, e, colosso bancario francese, hannoannunciata lo scorso maggio, con la firma di accordi commerciali e l'acquisizione di una partecipazione di minoranza del 9,9% in Crelan da parte di Crédit Agricole.Crelan e Crédit Agricole si concentreranno ora sull'implementazione dicome la gestione patrimoniale (tramite), il private banking (tramite Indosuez Wealth Management/Bank Degroof Petercam) e il leasing (tramite CA Leasing & Factoring).Crédit Agricole ha acquisito una partecipazione di minoranza del 9,9% in Crelan, di cui il 6% era detenuto da Crédit Agricole S.A. e il 3,9% da Crédit Agricole Nord de France, tramite uneffettuato da Crelan il 7 ottobre 2025.La transazione ha undi Crédit Agricole, generando al contempo un effetto positivo del 2,1% sul coefficiente patrimoniale CET1 graduale del gruppo Crelan. Ciò conferisce a Crelan una maggiore flessibilità finanziaria, consentendole di cogliere future opportunità di crescita organica.