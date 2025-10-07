Milano 17:35
43.071 -0,17%
Nasdaq 19:20
24.846 -0,53%
Dow Jones 19:20
46.578 -0,25%
Londra 17:35
9.484 +0,05%
Francoforte 17:35
24.386 +0,03%

Crédit Agricole finalizza l'acquisizione del 9,9% della belga Crelan

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Crelan, al quinto posto tra le banche retail belghe in termini di attivo, e Crédit Agricole, colosso bancario francese, hanno finalizzato la partnership strategica annunciata lo scorso maggio, con la firma di accordi commerciali e l'acquisizione di una partecipazione di minoranza del 9,9% in Crelan da parte di Crédit Agricole.

Crelan e Crédit Agricole si concentreranno ora sull'implementazione di collaborazioni commerciali in settori chiave come la gestione patrimoniale (tramite Amundi), il private banking (tramite Indosuez Wealth Management/Bank Degroof Petercam) e il leasing (tramite CA Leasing & Factoring).

Crédit Agricole ha acquisito una partecipazione di minoranza del 9,9% in Crelan, di cui il 6% era detenuto da Crédit Agricole S.A. e il 3,9% da Crédit Agricole Nord de France, tramite un aumento di capitale effettuato da Crelan il 7 ottobre 2025.

La transazione ha un impatto trascurabile sul coefficiente CET1 di Crédit Agricole, generando al contempo un effetto positivo del 2,1% sul coefficiente patrimoniale CET1 graduale del gruppo Crelan. Ciò conferisce a Crelan una maggiore flessibilità finanziaria, consentendole di cogliere future opportunità di crescita organica.
