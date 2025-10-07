ETF ESG in frenata nel 2025: primo stop dopo anni di crescita record

(Teleborsa) - Dopo anni di crescita a ritmi record, gli. Lo si legge in un', piattaforma per il monitoraggio del mercato ETF, secondo cui gli asset gestiti dai fondi che integrano criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono passati da poco più di 87 miliardi di euro alla fine di agosto 2020 a quasi 350 miliardi di euro a inizio 2025, segnando un incremento di circa il 300% in cinque anni.Dall'inizio del 2025, però, la corsa si è arrestata: ad agosto, ilraggiunto, attestandosi a 324 miliardi di euro. Secondo justETF, è "difficile parlare di fuga: più che di un'inversione di tendenza, si tratta di una pausa dopo anni di lanci record".Sul mercato risultano oggi, di cui più di 450 nati dopo il 2020. Tuttavia, la spinta alla creazione di nuovi prodotti si è ridimensionata: dopo il 2022 - anno record per le nuove emissioni - il ritmo dei lanci è sensibilmente calato.Tra ida justETF - iShares MSCI USA Screened UCITS, iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS e JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG - solo uno, a fine agosto 2025, aveva un patrimonio superiore rispetto a fine 2024. Anche i prezzi raccontano la stessa storia. L'indicepiù restrittiva (MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels), registrando persino una volatilità più bassa.Secondo l'analisi, una delle ragioni principali è strutturale: gli indici ESG, e in un contesto di tassi reali più alti, inflazione persistente e shock energetici, queste esclusioni hanno pesato sui rendimenti.A complicare ulteriormente il quadro è il. Negli, il movimento ESG è finito nel mirino di alcune correnti conservatrici, che lo accusano di anteporre agende sociali ai rendimenti economici, alimentando il dibattito sul cosiddetto "capitalismo woke". In, invece, la guerra russa in Ucraina ha riaperto il confronto sull'esclusione dei titoli delladai portafogli sostenibili."Il rallentamento non segna la fine dell'ESG, ma rappresenta il- ha dettodi justETF - Per gli investitori, la parola chiave è chiarezza: "ESG" non è infatti sempre sinonimo di "verde", ma indica un insieme di approcci e criteri che richiedono un'analisi approfondita. Investire in sostenibilità oggi significa guardare oltre le etichette, valutando esclusioni, pesi settoriali, benchmark e costi. Chi lo fa con consapevolezza evita sorprese e trasforma l'ESG da slogan a strategia concreta".