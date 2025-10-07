Fineco, a settembre raccolta netta a 748 milioni di euro (+61%): superati i 9 miliardi da inizio anno

(Teleborsa) - Settembre positivo per Fineco
, che registra una raccolta netta
di 748 milioni di euro
, in crescita del 61% rispetto ai 466 milioni dello stesso mese del 2024. Da inizio anno, la raccolta complessiva
raggiunge 9,4 miliardi
, confermando la solidità del modello di business integrato della banca.
Il mix della raccolta evidenzia un equilibrio tra componenti gestite e dirette: la raccolta gestita
(AuM) ammonta a 319 milioni
, trainata dal contributo di Fineco Asset Management (FAM) con 196 milioni di flussi retail; la raccolta diretta
si attesta a 336 milioni
, sostenuta dalla liquidità transazionale, mentre la raccolta amministrata
(AuC) raggiunge 93 milioni.
Nel comparto brokerage
, i ricavi di settembre sono stimati a 20,5 milioni
, portando il totale da inizio anno a 187 milioni, in crescita del 17% su base annua.
Sul fronte della gestione, Fineco Asset Management
raggiunge 39,8 miliardi di masse totali
, di cui 27,7 miliardi nella componente retail (+19% a/a) e 12 miliardi nella componente istituzionale (+5% a/a). L’incidenza della gestione retail sul totale AUM del gruppo sale al 39% dal 36,6% di un anno fa.
Il patrimonio complessivo
del gruppo tocca quota 154,6 miliardi, in aumento del 14% rispetto ai 135,3 miliardi di settembre 2024. In particolare, il Private Banking cresce del 20%, raggiungendo 77,6 miliardi di masse gestite.
Sul fronte della clientela
, Fineco prosegue la sua espansione: 17.294 nuovi clienti
nel mese (+35% a/a) portano il totale da inizio anno a 144.702 nuovi conti aperti, per un totale complessivo di 1.763.604 clienti al 30 settembre 2025.
"I dati di raccolta di settembre rafforzano il posizionamento della Banca come piattaforma in grado di rispondere a tutte le esigenze finanziarie dei nostri clienti, confermando un costante interesse verso l’ampia gamma di soluzioni di investimento disponibili - ha commentato Alessandro Foti
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco -. La capacità dei nostri consulenti di intercettare le necessità di investimento della clientela si traduce in un risultato particolarmente rilevante anche nella componente gestita, grazie anche all’apprezzamento per l’offerta dei prodotti FAM, studiati per far fronte alle diverse fasi di mercato. Inoltre, la qualità della piattaforma aumenta ulteriormente la capacità di attrarre nuovi clienti, con una decisa accelerazione del numero dei conti aperti".